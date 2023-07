Kiedy Ukraina powinna przystąpić do NATO? Polacy zabrali głos

W dniach 11-12 lipca w Wilnie odbył się szczyt NATO, w którym udział wziął prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego powiedział, że został przyjęty pakiet, który „zbliża Ukrainę do NATO”. – Wieloletni program wsparcia praktycznego, ustanawiający nową Radę NATO-Ukraina, a także potwierdzenie, że Ukraina stanie się członkiem NATO – przekazał Jens Stoltenberg. Dodał, że kraj jest bliżej Sojuszu niż kiedykolwiek.

Odnosząc się do zaproszenia Ukrainy do NATO, Zełenski mówił: „oczywiście rozumiemy, że partnerzy nam pomagają... i jest to moment przetrwania... i rozumiemy, że niektórzy boją się teraz mówić o naszym członkostwie (w NATO -red.), ponieważ nikt nie chce wojny światowej, co jest logiczne”.

Kiedy Ukraina w NATO? Polacy zabrali głos

Pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski sprawdziła, czy Polacy chcieliby wejścia Ukrainy do NATO jeszcze przed końcem wojny. 20,6 proc. wszystkich badanych chce, by Ukraina dołączyła do Sojuszu „jak najszybciej i bez dodatkowych warunków". 50,9 proc. jest „za” Ukrainą w NATO, ale dopiero po zakończeniu rosyjskiej agresji. Tylko 10,8 proc. było przeciwnych przystąpieniu Ukrainy do Sojuszu w ogóle. 11,4 proc. wszystkich badanych uznało, że przed akcesją kraj powinien dostosować swoją armię do wymogów NATO.

Zdania ankietowanych nie różniły się znacznie w podziale na wyborców Zjednoczonej Prawicy i opozycji. W pierwszej grupie więcej osób chciało przystąpienia Ukrainy do NATO teraz, bez dodatkowych warunków (30 proc.), wśród wyborców opozycji było to 18 proc. 48 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy wolałoby odłożyć akces Ukrainy do NATO do czasu zakończenia wojny, za tą samą opcją opowiedziało się 53 proc. zwolenników opozycji. 10 proc. popierających Zjednoczoną Prawicę w ogóle nie chciałoby widzieć naszego wschodniego sąsiada w NATO, podobnie 11 proc. zwolenników opozycji.

