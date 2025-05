Donald Trump uderzył w Putina. „On kompletnie zwariował”

W ostatnich dniach Rosja nasiliła ataki na Ukrainę. Tylko w niedzielę rosyjscy okupanci przeprowadzili naloty na 30 ukraińskich miast i osiedli, w których zginęło 12 osób, a blisko 70 zostało rannych.

Donald Trump o Władimirze Putinie: On kompletnie ZWARIOWAŁ!

W poniedziałek 26 maja Donald Trump opublikował wpis, w którym dosadnie skrytykował Władimira Putina. „Zawsze miałem bardzo dobre relacje z Władimirem Putinem, ale coś mu się stało. On kompletnie ZWARIOWAŁ! Niepotrzebnie zabija wielu ludzi. I nie mówię tylko o żołnierzach. Pociski i drony są wystrzeliwane w ukraińskie miasta, bez żadnego powodu. Zawsze mówiłem, że on chce CAŁEJ Ukrainy, a nie tylko jej kawałka. I może to się sprawdza, ale jeśli to zrobi, doprowadzi to do upadku Rosji” – napisał na platformie Truth Social.

Donald Trump skrytykował także Wołodymyra Zełenskiego. „Podobnie prezydent Zełenski nie wyświadcza przysługi swojemu krajowi, mówiąc to, co mówi. Wszystko, co wychodzi z jego ust, wywołuje problemy. Nie podoba mi się to i lepiej, żeby to się skończyło” – napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. „To wojna, która nigdy by się nie rozpoczęła, gdybym był prezydentem. To wojna Zełenskiego, Putina i Bidena, a nie Trumpa. Ja tylko pomagam gasić wielkie i brzydkie pożary, które zostały wzniecone przez rażącą niekompetencję i nienawiść” – podsumował.

Andrzej Duda reaguje na słowa Donalda Trumpa. Wspomniał o „radykalnych działaniach”

Do słów Donalda Trumpa odniósł się Andrzej Duda na antenie Radia Zet. – Myślę, że prezydent Donald Trump swoim zachowaniem bardzo spokojnie chce pokazać całemu światu, że on w żaden sposób do żadnej eskalacji nie sprowokował Rosji. Wręcz przeciwnie, że on cały czas bardzo spokojnie i nieagresywnie starał się postępować wobec Władimira Putina – powiedział prezydent Polski w programie „Gość Radia Zet”.

– Starał się go skłonić do działań pokojowych, ale ponieważ – jak widać – Putin nie jest tym zainteresowany i mimo różnych prób, podejmowanych przez prezydenta Trumpa i przedstawicieli władz amerykańskich, nie reaguje pozytywnie, w związku z powyższym trzeba będzie podjąć bardziej radykalne działania. I spodziewam się, że prezydent Donald Trump te bardziej radykalne działania podejmie w odpowiednim czasie – podsumował Andrzej Duda.

