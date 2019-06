Sondaż. Czy gdyby zjednoczyła się cała opozycja, wygrałaby z PiS-em?

W badaniu Zjednoczoną Opozycję potraktowano najszerzej jak się da – w jej skład „zapisano” Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesną, Wiosnę i Zielonych. W porównaniu do majowych wyborów do PE formuła została więc rozszerzona o partię Roberta Biedronia. Okazuje się jednak, że nawet to nie wystarczy, by zdominować partię rządzącą.

Według badania IBRiS Prawo i Sprawiedliwość może bowiem liczyć na 41,5 proc. głosów, podczas gdy Zjednoczona Opozycja – na 38,2 proc. Poniżej progu wyborczego plasują się ruch Kukiz'15 z wynikiem 3,7 proc. głosów, Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy (3,4 proc.) oraz Partia Razem (2,4 proc.). Przy takim układzie sił 10,8 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.