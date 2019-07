Schetyna ogłosił „jedynki” na listach Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu

We wtorek 30 lipca w siedzibie Platformy Obywatelskiej w Warszawie odbyło się spotkanie zarządu krajowego partii. Na konferencji prasowej Grzegorz Schetyna przedstawił rekomendacje dla pierwszych miejsc na listach wyborczych do Sejmu. Na Twitterze partii przedstawiono także kolejne dwa miejsca w każdym wyborczym okręgu:

Okręg nr 1 Legnica – 1. Piotr Borys 2. Zofia Czernow 3. Robert Kropiwnicki

Okręg nr 2 Wałbrzych – 1. Tomasz Siemoniak 2. Monika Wielichowska 3. Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Okręg nr 3 Wrocław – 1. Małgorzata Kidawa – Błońska 2. Małgorzata Tracz 3. Michał Jaros

Okręg nr 4 Bydgoszcz – 1. Krzysztof Brejza 2. Paweł Olszewski 3. Iwona Kozłowska

Okręg nr 5 Toruń – 1. Tomasz Lenz 2. Domicela Kopaczewska 3. Arkadiusz Myrcha

Okręg nr 6 Lublin – 1. Joanna Mucha 2. Michał Krawczyk 3. Marta Wcisło

Okręg nr 7 Chełm – 1. Rijad Haidar 2. Stanisław Żmijan 3. Kornelia Wróblewska

Okręg nr 8 Zielona Góra – 1. Tomasz Aniśko 2. Waldemar Sługocki 3. Krystyna Sibińska

Okręg nr 9 Łódź – 1. Tomasz Zimoch 2. Małgorzata Niemczyk 3. Dariusz Joński

Okręg nr 10 Piotrków Trybunkalski – 1. Cezary Grabarczyk 2. Magdalena Spólnicka 3. Elżbieta Radziszewska

Okręg nr 11 Sieradz – 1. Cezary Tomczyk 2. Agnieszka Hanajczyk 3. Artur Dunin

Okręg nr 12 Chrzanów – 1. Dorota Niedziela 2. Marek Sowa 3. Adam Potocki

Okręg nr 13 Kraków – 1. Paweł Kowal 2. Grzegorz Lipiec 3. Aleksander Miszalski

Okręg nr 14 Nowy Sącz – 1. Jagna Marczułajtis – Walczak 2. Andrzej Czerwiński 3. Marta Fogler

Okręg nr 15 Tarnów – 1. Urszula Augustyn 2. Robert Wardzała 3. Jacek Pająk

Okręg nr 16 Płock – 1. Marcin Kierwiński 2. Elżbieta Gapińska 3. Beata Rusinowska

Okręg nr 17 Radom – 1. Joanna Kluzik – Rostkowska 2. Leszek Ruszczyk 3. Anna Białkowska

Okręg nr 18 Siedlce – 1. Kamila Gasiuk – Pihowicz 2. Czesław Mroczek 3. Krzysztof Chaberski

Okręg nr 19 Warszawa – 1. Grzegorz Schetyna 2.Katarzyna Lubnauer 3. Dariusz Rosati

Okręg nr 20 Warszawa II – 1. Jan Grabiec 2. Paweł Zalewski 3. Kinga Gajewska

Okręg nr 21 Opole – 1. Witold Zembaczyński 2. Tomasz Kostuś 3. Izabela Migocz

Okręg nr 22 Krosno – 1. Joanna Frydrych 2. Marek Rząsa 3. Wojciech Blecharczyk

Okręg nr 23 Rzeszów – 1. Tadeusz Ferenc 2. Zdzisław Gawlik 3. Krystyna Skowrońska

Okręg nr 24 Białystok – 1. Robert Tyszkiewicz 2. Krzysztof Truskolaski 3. Bożena Kamińska

Okręg nr 25 Gdańsk – 1. Sławomir Neumann 2. Agnieszka Pomaska 3. Piotr Adamowicz

Okręg nr 26 Gdynia – 1. Barbara Nowacka 2. Kazimierz Plocke 3. Tadeusz Aziewicz

Okręg nr 27 Bielsko-Biała – 1. Mirosława Nykiel 2. Małgorzata Pępek 3. Mirosław Suchoń

Okręg nr 28 Częstochowa - Izabela Leszczyna 2. Andrzej Szewiński 3. Marta Salwierak

Okręg nr 29 Katowice II - Marta Golbik 2. Krystyna Szumilas 3. Tomasz Głogowski

Okręg nr 30 Rybnik - Marek Krząkała 2. Krzysztof Gadowski 3. Gabriela Lenartowicz

Okręg nr 31 Katowice - Borys Budka 2. Ewa Kołodziej 3. Marek Wójcik

Okręg nr 32 Sosnowiec - Wojciech Saługa 2. Barbara Dolniak 3. Mateusz Bochenek

Okręg nr 33 Kielce - Bartłomiej Sienkiewicz 2. Adam Cyrański 3. Marzena Okła-Drewnowicz

Okręg nr 34 Elbląg - Jacek Protas 2. Bernadeta Hordejuk 3. Elżbieta Gelert

Okręg nr 35 Olsztyn - Janusz Cichoń 2. Anna Wasilewska 3. Mirosław Pampuch

Okręg nr 36 Kalisz - Mariusz Witczak 2. Jarosław Urbaniak 3. Bożena Henczyca

Okręg nr 37 Konin - Tomasz Nowak 2. Mirosława Stepień 3. Paulina Hennig-Kloska

Okręg nr 38 Piła - Małgorzata Janyska 2. Jakub Rutnicki 3. Iwona Kamińska-Lech

Okręg nr 39 Poznań - Joanna Jaśkowiak 2. Rafał Grupiński 3. Adam Szłapka

Okręg nr 40 Koszalin - Sławomir Nitras 2. Tomasz Czuczak 3. Elżbieta Karlińska

Okręg nr 41 Szczecin - Arkadiusz Marchewka 2. Norbert Obrycki 3. Zofia Ławrowicz

To nie koniec prac nad listami wyborczymi Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i listami do Senatu. Kolejne mają się toczyć 14 sierpnia. Z kolei 17 sierpnia rady krajowe ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej, wraz z zaproszonymi samorządowcami mają ostatecznie zaakceptować pełne listy i zacząć formalną rejestracje komitetu wyborczego.

PiS przedstawiło swoje „jedynki” już 13 lipca.

PO wystartuje w Koalicji Obywatelskiej

O tym, że PO pójdzie do wyborów w ramach Koalicji Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna poinformował w połowie lipca. – Podjęliśmy jednogłośną decyzję o formule startu – idziemy jako Koalicja Obywatelska, nie koalicja partii, ale obywateli, ludzi aktywnych, samorządowców – powiedział Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej po zakończonym posiedzeniu zarządu krajowego PO. Polityk podkreślił, że jego ugrupowanie chce koalicji patriotów oraz demokratów. – 20 proc. miejsc na listach przeznaczymy dla ludzi opozycji obywatelskiej i organizacji pozarządowych. Zaprosimy także samorządowców – zaznaczył.

Schetyna poinformował, że Koalicja Obywatelska jest formułą rozszerzoną o społeczników, ekspertów oraz samorządowców. Odniósł się także do decyzji ludowców o tym, by startować w wyborach samodzielnie, jako PSL-Koalicja Polska. – Decyzja PSL kończy historię formuły Koalicji Europejska. Dzisiaj chcemy stworzyć nowy typ koalicji wyborczej – zaznaczył lider PO. Polityk podkreślił, że skoro wszystkie partie opozycyjne nie pójdą do wyborów razem, to formuła partyjna jest zakończona. – Dzisiaj najważniejsze jest dla nas wydobyć energię z obywateli – argumentował.

Przewodniczący PO zaznaczył, że „nie ma alternatywy dla największej partii opozycyjnej w budowaniu bloku, który ma pokonać PiS”. – To jest nasza odpowiedzialność – dodał. Podkreślił, że członkom jego ugrupowania zależy na dotarciu do tych osób, które nie interesują się polityką, w tym do ludzi młodych.