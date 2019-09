Z czego PiS sfinansuje obietnice wyborcze? „Program wyborczy to nie tabelka w Excelu”

W blisko 200-stronicowym dokumencie znalazły się rozdziały poświęcone między innymi polityce społecznej i ochronie zdrowia, edukacji, ochronie środowiska i polityce zagranicznej. W trakcie konferencji prasowej w siedzibie PiS dziennikarze dopytywali o koszty tych zapowiedzi i w jaki sposób będą one finansowane. Zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel odpowiedział, że dokument zaprezentowany przez PiS to „program wyborczy, a nie tabelka w Excelu” .

– Wiemy, jaka jest ściągalność podatków, wiemy co nam się udało w tym zakresie zrobić do tej pory, o ile więcej tych podatków wpływa, wiemy, ile dzięki temu zyskują między innymi samorządy, mamy prognozy, jak będzie wzrastać polska gospodarka, to wszystko przekłada się na wpływy budżetowe – mówił Fogiel. – Źródłem finansowania będą przychody budżetowe. To program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, a nie tabelka w Excelu – dodał. Zapewniał również, że wszystkie obietnice będą finansowane z dochodów budżetowych i dodał, że PiS nie planuje podwyżki podatków.

Opozycja nie wierzy

W te obietnice nie wierzą jednak politycy opozycji. – PiS próbuje ukryć przed Polakami skąd weźmie pieniądze. Ale ten fakty był nie do ukrycia i do Unii Europejskiej został wysłany wieloletni plan finansowy, w którym planuje się w przyszłym roku wprowadzenie 10 nowych podatków dla obywateli – mówił Cezary Tomczyk z PO.

Marek Sawicki przekonuje, że PiS chce znaleźć dodatkowe środki przez podniesienie płacy minimalnej. – Od tej płacy wszyscy zapłacą składki – i na ZUS i dodatkowy podatek – to zrównoważy budżet, wobec którego wszyscy ekonomiści mają duże wątpliwości – ocenił były minister rolnictwa.

