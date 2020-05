Zwrot w sprawie wyborów. Nowy projekt PiS uchyla ustawę!

Szczegóły propozycji przedstawiła w Sejmie wicepremier z Porozumienia Jadwiga Emilewicz w towarzystwie ministra w KPRM Łukasza Schreibera i posła PiS Przemysława Czarnka. Minister Rozwoju przypomniała, że porozumienie w tej sprawie zawarli w czwartek Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin.

Polityk podkreśliła, że we wczorajszej uchwale PKW stwierdziła jednoznacznie, że wybory się nie odbyły. – Jesteśmy odpowiedzialni za państwo i wiemy że to, co jest najistotniejsze dziś, to przeprowadzenie w konstytucyjnym czasie i trybie wyborów prezydenckich – wskazała polityk. Jadwiga Emilewicz dodała, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek będzie miała 14 dni od opublikowania uchwały na ogłoszenie nowego terminu wyborów. – Nie może być on dłuższy niż 60 dni od dnia ogłoszenia – zaznaczyła.

Wicepremier poinformowała, że klub PiS przygotował projekt nowej ustawy ws. wyborów, który jeszcze dziś ma zostać opublikowany na stronie Sejmu. – Wspólnie z koalicjantami i ekspertami przygotowaliśmy projekt ustawy ws. wyborów. Liczymy na partnerską współpracę z klubami opozycyjnymi – wskazała minister rozwoju w Sejmie.

Co zakłada projekt?

Jakie rozwiązania wprowadza nowa ustawa? Projekt klubu PiS zakłada uchylenie ustawy z 6 kwietnia stanowiącej, że wybory prezydenckie 2020 r. odbędą się wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. – Proponujemy głosowanie w lokalach wyborczych z możliwością głosowania korespondencyjnego na wniosek – poinformował poseł PiS Przemysław Czarnek.

Projekt zakłada także, że kandydaci zgłoszeni w wyborach prezydenckich, które zarządzone były na 10 maja, po ponownym zgłoszeniu zostają uznani za zarejestrowanych w wyborach w kolejnym terminie. Wzór kart do głosowania i rozmiar koperty na pakiet wyborczy określi Państwowa Komisja Wyborcza. – Przywracamy rolę PKW – zaznaczyła wicepremier Emilewicz.

– Polski nie stać na to, aby nie mieć prezydenta. Składamy projekt, który jest kompromisowy. Zakłada możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich, ale także możliwość głosowania w lokalach wyborczych – mówił minister w KPRM Łukasz Schreiber. – Mamy nadzieję na szybką i konstruktywną pracę, zarówno w Sejmie jak i Senacie, aby jak najszybciej wybrać prezydenta i wspólnie pracować nad wyjściem z kryzysu, jak czynimy to do tej pory – dodał.

