Sztab Dudy złoży pozew w trybie wyborczym przeciwko Trzaskowskiemu

Pełnomocnik wyborczy sztabu prezydenta Andrzeja Dudy poinformował Polską Agencję Prasową, że w piątek 19 czerwca w Sądzie Okręgowym w Warszawie zostanie złożony pozew w trybie wyborczym przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Krzysztof Sobolewski nie zdradził szczegółów pozwu. W informacji przekazanej PAP podał, że chodzi o kłamstwa kandydata Koalicji Obywatelskiej. W trakcie piątkowej konferencji prasowej polityk PiS nadal nie ujawnił, jakiej sprawy dotyczy pozew. Krzysztof Sobolewski stwierdził jedynie, że chodzi o słowa, które padły na jednym z wieców wyborczych.

– Nie wiem, o co chodzi. Ciężko obawiać się czegoś, o czym nie wiemy. Będziemy się do tego odnosić, kiedy taki pozew się pojawi. My na razie złożyliśmy pozew przeciwko TVP i będziemy składać pozew przeciwko każdemu, kto w tej kampanii będzie kłamał – komentował w rozmowie z Wirtualną Polską Cezary Tomczyk.



Pozew w trybie wyborczym

Zgodnie z obowiązującym kodeksem wyborczym, sąd musi rozpatrzyć pozew złożony w trybie wyborczym w ciągu 24 gozin. Następnie stronom przysługuje jedna doba na złożenie apelacji, która również powinna zostać rozpatrzona w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.