Ważna deklaracja Trzaskowskiego ws. wieku emerytalnego. „Uczymy się, słuchamy Polek i Polaków”

– Najważniejsze jest to, żeby się uczyć, wyciągać wnioski. A te można wyciągać tylko z rozmowy z ludźmi. I dzisiaj, przez te wszystkie dni, jeżdżę po Polsce, żeby rozmawiać z ludźmi. Lekcja jest jasna: musimy tworzyć jasne warunki do tego, żeby ludzie w Polsce mogli pracować, żeby ta praca się opłacała, żeby opłacało się pracować jak najdłużej – mówił Rafał Trzaskowski. – Ale też jasno chcę powiedzieć. Jeżeli zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, to zawetuję każą ustawę, która będzie chciała podnieść wiek emerytalny – zadeklarował Trzaskowski.

– Uczymy się, słuchamy Polek i Polaków. Dziś tę decyzję, jak długo kto chce pracować, musimy zostawić w rękach obywateli – ogłosił kandydat Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że do tego muszę zostać stworzone odpowiednie warunki. – Do tego potrzebny jest szacunek dla pracy, którego tak bardzo dzisiaj brakuje – wskazał.

Reforma Tuska

Przypomnijmy, że podwyższenie wieku emerytalnego to jedna z głównych reform wprowadzonych za kadencji Donalda Tuska. Głosowanie and projektem odbyło się w 2012 roku, a w kolejnym roku rozpoczęto jego realizację. Wiek emerytalny podniesiono do pułapu 67. lat dla kobiet i mężczyzn. Jego ponowne obniżenie było jednym z głównych postulatów w kampanii parlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości. Przepisy zmienione zostały od 1 października 2017 roku – od tego momentu powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.