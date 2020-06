NA ŻYWO: 28 czerwca wybory prezydenckie. Dziś ostatni dzień kampanii

08:29 Zielony Rynek w Łodzi to kolejny punkt, do którego zawitał Szymon Hołownia. "Wsparcie drobnych przedsiębiorców, głównego motoru naszego wzrostu gospodarczego, powinno być najważniejsze dla ratowania naszej gospodarki" - twierdzi kandydat.



twitter.com 08:15 W wyborach prezydenckich startuje 11 kandydatów. Poniżej przedstawiamy ich sylwetki.





Wybory prezydenckie 2020. O wygraną walczy 11 kandydatów 08:04 W porannej rozmowie na antenie TVN24 Adam Bielan nie szczędził złośliwości pod adresem kontrkandydatów Andrzeja Dudy.



Adam Bielan mówi o aktywności prezydenta i krytykuje jego rywali. „Smacznie śpią” 08:03 Ubiegający się o reelekcję prezydent publikuje zdjęcie z Dudabusa. Autobus Andrzeja Dudy przejedzie dziś "pół Polski" - zapowiadają jego sztabowcy.



twitter.com 07:57 Bieganie, śniadanie, teraz kościół. Krzysztofowi Bosakowi ostatniego dnia przed wyborami towarzyszy żona.





twitter.com 07:50 Szymon Hołownia zorganizował briefing przed szkołą. Dziś zakończenie roku szkolnego, a kandydat na prezydenta twierdzi, że był on najcięższy zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Z powodu pandemii od marca lekcje odbywały się zdalnie.



twitter.com 07:42 Andrzej Duda od rana stawia na spotkania z wyborcami. W Wierzbinku apeluje o ich głosy.



twitter.com 07:28 Najpóźniej do kampanijnej walki włączy się ostatniego dnia Rafał Trzaskowski. Pierwsza oficjalna aktywność kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta o godzinie 10 rano. Trzaskowski pojawi się wówczas w Modlinie. 07:15 Rusza także sztab Władysława Kosiniaka-Kamysza, kandydata PSL na prezydenta.



twitter.com 07:12 Szymon Hołownia zapowiada dużą ofensywę swojej "ekipy". W ciągu ostatnich 17 godzin do rozpoczęcia ciszy wyborczej wolontariusze mają dotrzeć do około 50 tysięcy osób.



twitter.com 07:06 Robert Biedroń rozpoczął dzień od porannych zakupów "z Włodkiem i Adrianem" w Krakowie. Kandydatowi Lewicy towarzyszą inni liderzy - Adrian Zandberg i Włodzimierz Czarzasty.



twitter.com 06:54 Andrzej Duda zapowiada intensywny dzień pełen spotkań. Prezydent podkreśla, że przez pięć lat prezydentury to wizyty w powiatach i spotkania z Polakami stały się jego znakiem rozpoznawczym.



twitter.com 06:42 Krzysztof Bosak biegiem wkracza w ostatni dzień kampanii



twitter.com 06:15 Rozpoczyna się ostatni dzień kampanii wyborczej. Kandydaci od rana ruszają w teren.

Wybory 2020

Wybory prezydenckie w Polsce miały się odbyć 10 maja. Ze względu na zagrożenie wywołane przez pandemię koronawirusa nie odbyły się we wskazanym terminie. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła nową datę ich przeprowadzenia. Została wyznaczona na 28 czerwca. PKW wydała obwieszczenie, w którym opublikowała listę kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta.

Lista kandydatów w kolejności alfabetycznej: