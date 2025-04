Trzaskowski schował flagę LGBT+. Wyborcy pokazali, co o tym myślą

Temat debaty „jeden na jeden” w Końskich między kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim a popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość Karolem Nawrockim pojawił się zaledwie dwa dni przed samym wydarzeniem. Trzaskowski tłumaczył, że odpowiedział jedynie na wcześniejsze propozycje konkurenta.

Przez te dwa dni zmieniło się niemal wszystko – łącznie z uczestnikami debaty. Do starcia dołączyła m.in. Magdalena Biejat z Nowej Lewicy. To właśnie Biejat miała największy udział w czymś, co przez wielu komentatorów politycznych traktowane jest jako wpadka Trzaskowskiego.

Trzaskowski schował flagę LGBT+. Biejat wkroczyła do akcji

Jednym z momentów debaty w Końskich, które zostały najbardziej zapamiętane, był ten, w którym Nawrocki wyciągnął dwie flagi – biało-czerwoną flagę Polski i kojarzoną ze środowiskami LGBT+ tęczową flagę – po czym pierwszą z nich postawił przed sobą, a drugą wręczył Trzaskowskiemu. – Panie Rafale, ja z biało-czerwoną flagą zawsze na całym świecie od wielu lat i w przyszłości, a inni po swojemu – mówił kandydat popierany przez PiS.

Trzaskowski chwilę po otrzymaniu flagi schował ją pod pulpit, co zauważyła Biejat. – Chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tęczową flagę, ja się jej nie wstydzę, chętnie ją od pana przejmę – powiedziała kandydatka Nowej Lewicy, po czym podeszła do konkurenta i zabrała flagę.

Po chwili, stawiając na swoim stoliku flagę, dodała: „Ja jestem dumna z Polski i jestem dumna z tego, że nasi obywatele, również ci tęczowi, wybierają Polskę”.

Gest Trzaskowskiego nie spodobał się wyborcom. Sondaż pokazuje jasno

O ten fragment debaty Polaków zapytała pracownia badawcza SW Research. Dokładne pytanie brzmiało: „Jak oceniasz decyzję Rafała Trzaskowskiego, żeby schować flagę LGBT, a następnie oddać ją Magdalenie Biejat podczas debaty 11 kwietnia?”.

Wariant „zdecydowanie pozytywnie” wybrało jedynie 8,9 proc. badanych, a „raczej pozytywnie 13,9 proc. Łącznie daje to 22,8 proc odpowiedzi pozytywnych. „Zdecydowanie negatywnie” decyzję Trzaskowskiego oceniło 16 proc. badanych, a „raczej negatywnie” 28,1 proc. – łącznie 44 proc. negatywnych odpowiedzi. Zdania nie wyraziło 33,2 proc. badanych.

