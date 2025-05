Największy zysk Nawrockiego i najniższy wynik Trzaskowskiego od startu kampanii. Nowa prognoza

Rafałowi Trzaskowskiemu spada poparcie – wynika z najnowszej prognozy prezydenckiej Onetu. Kandydat KO na prezydenta cieszy się obecnie poparciem na poziomie 33,9 proc. To najniższy odczyt modelu od początku kampanii wyborczej. Trzaskowski przez niecałe dwa tygodnie stracił 1,2 punktu procentowego. To kolejna utrata poparcia, po jak poprzednio stracił 1,1 pkt proc.

Karol Nawrocki w górę, Rafał Trzaskowski w dół. Najnowsza prognoza prezydencka

Na drugiej pozycji umocnił się Karol Nawrocki z wynikiem 27,3 proc., który odnotował największy zysk w tej prognozie wynoszący dwa p.p. Prezes IPN cieszy się popularnością, które ostatnio notował w lutym. Coraz mniejsze szanse na wejście do drugiej tury ma Sławomir Mentzen, któremu od miesiąca spada poparcie. Tym razem o 1,7 p.p. do poziomu 14,8 proc. Dla porównania na początku kwietnia dystans pomiędzy politykami wynosił 5,1 p.p.

Poparcie, które traci Trzaskowski, przechodzi na pozostałych członków koalicji rządzącej. Hołownia cieszy się popularnością na poziomie 7,4 proc., co stanowi wzrost o 0,3 p.p. To również powrót do poparcia z lutego. Magdalena Biejat odnotowała 4,3 proc., o 0,8 p.p. więcej niż w poprzednim badaniu. Minimalnie za jej plecami jest Adrian Zandberg z wynikiem 4,2 proc. To wzrost o 0,2 p.p.

Druga tura dla włodarza Warszawy, prezes IPN minimalnie odrobił stratę

Dalej z 3,1 proc. jest Grzegorz Braun, który stracił 0,5 proc. Bez zmian jest poparcie Krzysztofa Stanowskiego oraz Marka Jakubiaka – odpowiednio dwa proc. i 1,3 proc. Popularność pozostałych kandydatów na prezydenta wynosi łącznie 1,7 proc. Jeśli chodzi o drugą turę, to z niej zwycięsko wyszedłby włodarz Warszawy stosunkiem głosów 53 do 47 proc. Nawrocki odrobił jednak 0,4 p.p.

