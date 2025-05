Tajemnicza koperta Trzaskowskiego dla Nawrockiego. Hołownia „ujawnił” sekret

– Te wybory są oczywiście o bezpieczeństwie, o patriotyzmie gospodarczym, o równości szans, żeby każdy miał szanse na dokładnie takie same usługi publiczne, niezależnie od tego, gdzie się urodził, gdzie mieszka. Ale ostatnio ważne okazało się przypomnienie najważniejszych wartości, którymi powinniśmy się kierować – zaczął Rafał Trzaskowski w części swobodnej na koniec debaty prezydenckiej.

Debata prezydencka. Swobodna wypowiedź kandydata KO

– To solidarność, empatia, szacunek i otwarcie na innych, na wszystkich, budowanie wspólnoty ze wszystkimi, którzy chcą rozmawiać o Polsce, poza oczywiście tymi, którzy myślą tylko i wyłącznie o sobie, a nie o innych. I w tych ostatnich dniach okazało się, jak ważne są wartości takie jak po prostu zwykła ludzka uczciwość, przyzwoitość, bezinteresownosć, dlatego że tak, trzeba pomagać innym, ale w sposób bezinteresowny, jak przejrzystość, ale przede wszystkim jak prawda, dlatego że tej prawdy po prostu polityk nie może się obawiać. Prawda musi zwyciężyć i to jest dzisiaj najważniejsze – dodał.

Kandydat KO na prezydenta kontynuował, że „nie można być obojętnym i trzeba reagować na zło oraz jeśli słyszy się kłamstwo”. Następnie Trzaskowski podszedł do stojącego obok niego Nawrockiego położył na jego pulpicie kopertę. – To jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu, niech pan przyjmie, przeczyta pan sobie i zobaczy pan, jak można zachować się w sposób uczciwy – podsumował włodarz Warszawy.

Rafał Trzaskowski dał Karolowi Nawrockiemu kopertę

W transmisji było widać, że prezes IPN po zakończeniu debaty wziął kopertę. Trzaskowski nie chciał ujawnić, co w niej było. Sprawą nie zainteresował się również Rafał Bochenek. Rzecznik PiS na antenie Radia Plus ocenił, że ma to „drugorzędne znaczenie”. – Może CV Rafała Trzaskowskiego na placówkę dyplomatyczną w Waszyngtonie, o czym była mowa podczas debaty – spekulował. Rozmówcy WP zaznaczyli, że Nawrocki lub jego ludzie „powinni powiedzieć”, co było w kopercie.

– To coś, co dla Karola Nawrockiego powinno mieć kluczowe znaczenie. Powinien wiedzieć najlepiej, co z tym zrobić – stwierdził jeden z rozmówców. – Wszystko będzie niebawem jasne – dodał inny. Pojawiają się głosy, że może być to związane z mieszkaniem Jerzego Ż. Żartobliwy film w tej sprawie wstawił z kolei Szymon Hołownia. „Największa zagadka debaty rozwiązana” – napisał w opisie. W środku miała być kartka, aby głosować na lidera Polski 2050.

