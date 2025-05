Nawrocki zwrócił się do Mentzena. „To czas na uratowanie Polski”

Z sondażu exit poll Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP wynika, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Kandydat, którego popiera Prawo i Sprawiedliwość, podczas wieczoru wyborczego zwrócił się do swoich kontrkandydatów.

– Ci, którzy nie weszli do drugiej tury, skończyli swój wyścig o Pałac Prezydencki. Ale zarówno wy, moi kontrkandydaci, jak i wasi wyborcy, nie straciliście misji i konieczności służby wobec państwa polskiego. Monopol władzy dotyczy także was, może być problemem także dla was – niezależnie od tego, czy jesteście z lewicy, czy z prawicy. Człowiekiem dialogu i dyskusji o waszych potrzebach może być tylko prezydent bezpartyjny, prezydent obywatelski, prezydent, który będzie gotowy do tego, aby rozmawiać o waszych problemach. Nie da wam tego dialogu i tej dyskusji partia, która rządzi całą Polską, czyli PO. Dlatego proszę was o głos w drugiej turze wyborów – powiedział Karol Nawrocki.

Nawrocki z apelem do Mentzena. Zwrócił się też do Tuska

W dalszej części wystąpienia szef IPN zwrócił się bezpośrednio do Sławomira Mentzena, który – zgodnie z sondażem exit poll – uplasował się na trzecim miejscu w pierwszej turze wyborów. – To nie czas na dyskusje o środowiskowych, politycznych i partyjnych sprawach. Panie doktorze, to czas na uratowanie Polski – powiedział Karol Nawrocki. – Obaj przecież chcemy Polski suwerennej, silnej, bogatej i bezpiecznej – dodał.

– Z obowiązku chcę się też zwrócić, drodzy państwo, do mojego kontrkandydata w drugiej turze wyborów prezydenckich. Chociaż to właściwie bez większego sensu. Zwrócę się do Donalda Tuska – kontynuował Nawrocki. – Panie premierze, sprawmy, żeby w tej drugiej turze wyborów Polacy mogli wybrać swojego prezydenta w sposób uczciwy. Macie ostatni moment na to, aby pokazać choć dozę, choć margines swojej przyzwoitości. Wycofać instytucje państwa polskiego, służby specjalne, spółki Skarbu Państwa z walki z kandydatem obywatelskim. To moje wezwanie do tego, aby ta druga tura wyborów była uczciwa – zaapelował Karol Nawrocki.

Czytaj też:

Hołownia poprze Trzaskowskiego. Padła jasna deklaracjaCzytaj też:

Sensacyjny wynik Adriana Zandberga. „Udowodniliśmy im, że się mylą”