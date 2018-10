Wybory samorządowe. PKW podała najnowsze informacje

Z informacji przekazanych przez zastępcę przewodniczącego PKW Wiesława Kozielewicza wynika, że komisje obwodowe sporządziły już 79 647 protokołów na ogólną ilość około 116 tys. Przy okazji przypomniano, że protokoły z głosowania są najpierw opracowywane przez komisje obwodowe. Później trafiają do komisji wyższego szczebla, które weryfikują protokoły i wprowadzają je do systemu. Takich protokołów w skali całego kraju jest już 23 592.

Kiedy końcowe wyniki?

Komisje wyższego szczebla zweryfikowały już 3616 protokołów z głosowania do sejmików wojewódzkich, 2411 do rad powiatów, 9752 do rad miast i gmin oraz 7813 z wyborów wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. To wciąż w niemal każdym przypadku mniej niż 50 proc. ogólnej liczby protokołów. Obwodowe komisje sporządziły bowiem 17553 protokołów z głosowania do sejmików, 14931 do rad powiatów, 29025 do rad gmin i miast oraz 18138 z głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wszystkie powyższe dane przedstawiają stan na godzinę 6 rano, w poniedziałek 22 października.

Z kolei z danych na godzinę 22 w niedzielę wynika, że odnotowano 17 incydentów określanych jako „czyny przeciwko dokumentom”. Wymienia się przy tym niszczenie karty do głosowania czy wyniesienie jej z lokalu wyborczego. W Jarosławiu wyborca zgniótł kartę i zażądał nowej, a po odmowie przewodniczącego komisji, wyszedł z nią z lokalu wyborczego. W skali kraju doszło wyszczególniono także 17 podejrzeń popełnienia przestępstwa w zakresie korupcji wyborczej. W jednej z gmin dwaj mieszkańcy dali osobie uprawnionej do głosowania butelkę wódki za oddanie głosu według ich sugestii.

Kozielewicz zaznaczył, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zbiorcze wyniki wyborów zostaną podane we wtorek, środę lub nawet w czwartek. Wcześniej kolejne gminy będą ogłaszały wyniki wyborów na swoich terenach.