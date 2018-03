Warszawa. Z Wisły wyłowiono zwłoki kobiety

Do makabrycznego odkrycia doszło w środę 28 marca nad ranem. Przy warszawskim moście średnicowym znaleziono ciało około 40-letniej kobiety. Okolice rzeki, z których wyłowiono zwłoki, zostały zabezpieczone przez policyjnych techników. – Policjanci są na miejscu zdarzenia. Będziemy wykonywać wszystkie czynności dochodzeniowo-śledcze – przekazała w rozmowie z TVN Warszawa Ewa Szymańska-Sitkiewicz z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Dziennikarze TVN uzyskali też komentarz prokuratury w tej sprawie. – Są to zwłoki kobiety w wieku około 40 lat. Ciało jest w stosunkowo dobrym stanie, bez widocznych obrażeń – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Jak podkreślał, ciało zmarłej ma pewne cechy podobne do osoby, której zaginięcie niedawno zgłoszono. Zaznaczył jednak, że ze spekulacjami należy wstrzymać się do czasu przeprowadzenia sekcji zwłok. Podobnie z kwestią określenia przyczyny zgonu kobiety.

Most średnicowy położony jest na Wiśle pomiędzy Mostem Świętokrzyskim i Mostem Poniatowskiego. Kursują po nim pociągi poruszające się między Dworcem Głównym i Dworcem Wschodnim. Ciało kobiety wyłowiono przy brzegu od strony Pragi.

