Wąż zjadał gołębia w centrum stolicy. Przechodnie patrzyli oniemiali

W tym wypadku chyba nie ma co dziwić się sensacji, jaką wywołał boa dusiciel zjadający gołębia na chodniku w Londynie. Egzotyczne węże na ulicach europejskich miast to raczej nieczęsty widok. Rebecca Bedson z organizacji Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) zajęła się gadem i zabrała go do specjalnego centrum dla dzikich zwierząt. Aktywiści podejrzewają, że boa mógł uciec właścicielowi, ewentualnie został porzucony.

– Jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób mógł znaleźć się w tak niebezpiecznej sytuacji – komentowała w rozmowie z „Independent”. – Wystawienie się w ten sposób na ulicy oznaczało, że wszystko mogło się mu przytrafić – mówiła. – Z naszych doświadczeń wynika, że wiele osób jest nieświadomych poświęceń, jakich wymagają te zwierzęta, kiedy się na nie decydują. W wyniku czego RSPCA każego roku ratuje setki gadów – tłumaczyła.

Daw Fawbert, który jako jeden z pierwszych sfotografował niezwykłe widowisko, zapewniał, że wąż „na sto procent zjadał gołębia”. – Miał otwartą i zawiniętą wokół niego szczękę. Był już właściwie w połowie drogi – mówił.

