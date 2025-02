O krok od dramatu. Mieszkaniec Małopolski oślepił pilota śmigłowca LPR

Do zdarzenia doszło 31 stycznia. „Wczoraj w nocy nasi strażacy zostali wezwani do pomocy załodze karetki w transporcie pacjenta” – podaje Ochotnicza Straż Pożarna w Kasince Małej. Na miejsce wezwano także zespół LPR.

W trakcie lądowania śmigłowca doszło do niezwykle groźnego zdarzenia.

Małopolska. Niebezpieczny incydent w Kasince Małej. Pilot śmigłowca został oślepiony

OSP podaje, że w momencie wykonywania manewru przez pilota nieznany sprawca z okolicznego budynku skierował mocne światło w kierunku kokpitu, co miało swoje konsekwencje. Pilot został oślepiony, ale – mimo trudności – bezpiecznie postawił maszynę na ziemi.

Nie wiadomo, czy mieszkaniec wsi zrobił to specjalnie, czy może było to nieumyślne doprowadzenie do groźnej sytuacji. „Piloci zawsze zgłaszają każdą taką sytuację, do których dochodzi najczęściej podczas startu lub lądowania, kiedy śmigłowiec jest najbliżej ziemi. Incydent ten zgłoszony został naszym strażakom” – informują służby na Facebooku.

OSP zaapelowało do internautów, ostrzegając ich, że to przestępstwo. „Za oślepienie załogi i sprowadzenie zagrożenia w ruchu powietrznym grozi grzywna i kara więzienia od roku do 10 lat, a w szczególnych przypadkach – nawet do 12 lat pozbawienia wolności” – przypominają strażacy.

Skierowanie światła w oczy pilota może spowodwać trwałe uszkodzenie jego wzroku



W przeszłości miały miejsce przypadki, gdy ktoś umyślnie skierował światło – używając na przykład lasera. Służby ostrzegały, że może to doprowadzić nawet do trwałego uszkodzenia wzroku pilota.



Na facebookowym profilu Małopolska Alarmowo również pojawiła się informacja o interwencji strażaków w Kasince Małej, a także o przybyciu zespółu ratowników, którzy przybyli na miejsce helikopterem. Nieznane są jednak szczegóły sprawy.

