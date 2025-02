Złowił największego suma w Wielkiej Brytanii. W Polsce byłby bardzo daleko od rekordu

Brytyjski wędkarz Shaun Ing pod koniec września ubiegłego roku złowił ważącego 150 funtów i 3 uncje, czyli dokładnie 68,12 kg suma pospolitego w Chigborough Fisheries, niedaleko Maldon, w hrabstwie Essex. Ryba miała mierzyć ponad 240 cm.

Rekordowy sum złowiony. Brytyjski wędkarz zmagał się z nim półtorej godziny

Wędkarski rekord potwierdził właśnie Brytyjski Komitet Rekordów Rybnych (Złowionych na Wędkę). W wydanym 30 stycznia dokumencie oficjalnie umieszczono rekord Shauna Ing podając wagę suma-giganta zarówno w funtach, jak i kilogramach. Długości ryb nie są podawane w oficjalny dokumencie. „Gratulacje, Shaun!” – czytamy na oficjalnej stronie związku wędkarskiego, gdzie umieszczono informację o ogłoszeniu nowych rekordów.

Jak podaj BBC, połów Shauna Ing pobił poprzedni rekord, który został ustanowiony także w zeszłym roku w tym samym jeziorze i wynosił 143 funty, czyli 64,4 kg.

34-letni wędkarz na rybach był wraz ze swoją Chloe i przyjaciółmi. – Zawsze marzysz o złowieniu największej ryby w jeziorze, ale pobicie rekordu Wielkiej Brytanii jest spełnieniem marzeń – stwierdził w rozmowie z BBC. – To nie jest hobby, to obsesja – dodał, podkreślając, że ryby zaczął łowić z dziadkiem w wieku sześciu lat i stwierdzając, że jego dziadek byłby „tak dumny, że głośno krzyczałby o tym publicznie”.

Jak opisywał wędkarz, ryba połknęła jaskrawożółtą przynętę i była tak silna, że jego przyjaciele nie byli mu w stanie pomóc, dopóki nie przyprowadził jej bliżej brzegu. – Nawet po godzinie walki ryba wciąż ciągnęła przynętę i wszyscy zastanawialiśmy się: „Kiedy to się skończy?” – relacjonuje Brytyjczyk.

Ostatecznie walka z rybą trwała półtorej godziny. Po wyciągnięciu ryba okazała się tak ciężka, że wygięła haczyk na wadze.

Brytyjski rekord mniejszy niż polski

Osiągnięcie brytyjskiego wędkarza jest bez wątpienia godne podziwu. Warto jednak dodać, że w Polsce występują o wiele większe sumy. Obecnie obowiązujący rekord naszego kraju, jeśli chodzi o suma, wynosi 105,5 kg przy 259 cm długości. Rekord z 2017 roku należy do Władysława Bombika.

Także w podobny czasie, co Brytyjczyk, czyli we wrześniu 2024 roku, gigantycznego suma o długości ok. 278 cm w Wiśle złowił polski wędkarz Łukasz Abramowicz. Jednak w tym przypadku rekord długości nie mógł zostać oficjalnie uznany i nagrodzony za przekroczenie kategorii medalowej „na złoto” ze względu na niewystarczającą dokumentację samego osiągnięcia i wypuszczenia ryby do wody.

