Seria zatrzymań na Mazowszu. Mężczyźni są podejrzani o rozbój

Policja Warszawa poinformowała za pośrednictwem platformy X o zatrzymaniu czterech mężczyzn, którzy są podejrzani o popełnienie przestępstwa na terenie Józefowa (pod Warszawą).

Służby działają błyskawicznie. Mundurowi zatrzymali pierwsze dwie osoby po paru godzinach od rozboju, do którego dosżło 26 lutego. Mężczyźni „wpadli” w związku z innymi przestępstwem.

Włamali się do willi pod Warszawą. Skrępowali 70-latków i zażądali pieniędzy

Czterech mężczyzn zatrzymali funkcjonariusze z Otwocka (na Mazowszu) we współpracy z mundurowymi z komendy na Pradze Południe. Wszyscy, bez wyjątku, podejrzani są o przestępstwo, które polegało na wtargnięciu do domu 70-letniego małżeństwa (serwis wiadomosci.gazeta.pl pisze, że była to „willa”). Napastnicy w maskach użyli gazu i paralizatora, by obezwładnić i skrępować ciało starszego mężczyzny i jego żony. Wszystko po to, by wymusić na nich oddanie pieniędzy.

Plany spaliły jednak na panewce – złodzieje zostali spłoszeni przez sąsiada. Przestraszeni uciekli do okolicznego lasu.

„Zaraz po zdarzeniu ogłoszono alarm. Wystawione zostały punkty kontrolno-blokadowe, a do poszukiwań za sprawcami rozboju skierowano policjantów z Otwocka, stołecznych wywiadowców, policjantów z oddziału prewencji oraz przewodników psów tropiących” – opisuje na X warszawska policja.

Podejrzanych o rozbój zatrzymano w Otwocku, Warszawie i Falenicy (dzielnica Wawer). To osoby w wieku 35-62 lat.

Mazowsze. Podejrzani to obywatele Polski

W związku z taktyką pracy policyjnej, a także by nie zaszkodzić w poszukiwaniach pozostałych dwóch podejrzanych, policjanci nie informowali wcześniej o ujęciu mężczyzn. „Żadna z napadniętych osób nie wymagała hospitalizacji. Czynności w toku” – piszą.

Funkcjonariusze przekazali, że wszyscy zatrzymani to obywatele Polski.

