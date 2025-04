Generacja Z ma dość. Młodzi ludzie rzucili się na dumbphone'y

Dumbphone, czyli prosty telefon komórkowy, mający wyłącznie podstawowe funkcje (umożliwiający wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości tekstowych – SMS, korzystanie wyłącznie z wbudowanych na stałe aplikacji, takich jak kalkulatory czy proste gry – na przykład „Tetris”), staje się coraz częstszym wyborem wśród generacji Z (gen Z, pokolenia Z, „zetek”), urodzonych w latach 1995-2012.

W ten sposób młodzież chce ograniczyć sobie dostęp do platform społecznościowych czy mediów, od których czuje się uzależniona, a przez które czuje się przebodźcowana i doświadcza tak zwanego FOMO (fear of missing out – lęku przed przegapieniem czegoś istotnego, np. ważnego wydarzenia społecznego, politycznego, czy takiego, które dotyczy prywatnych relacji).

Pokolenie Z sięga po „głupie telefony”. To bardzo mądry ruch

Dumbphone można przetłumaczyć jako: „głupi telefon”, bo w porównaniu do współczesnych smartfonów, które oferowane są przez chińskie czy amerykańskie korporacje, mają one ograniczoną funkcjonalność – zdawałoby się nieprzystającą do potrzeb XXI wieku i wyzwań, jakie ten przyniósł – wśród nich wymóg bycia na bieżąco z informacjami, który pojawiają się w przestrzeni wirtualnej niczym "grzyby po deszczu". Nie pomagają w tym także nasi bliscy, którzy na platformach społecznościowych codziennie informują świat o posiłku, który zjedli czy podróżach, które właśnie odbywają.

Ciągłe powiadomienia na smartfonie rozpraszają i pogarszają koncentrację, a nowe informacje wpływają na postrzeganie przez nas rzeczywistości. Zmuszają też, by ciągle myśleć o tym, co dzieje się na zewnątrz, a nie wewnątrz nas, na czym cierpi nasza psychika – nasze niezaspokojne potrzeby i niezaopiekowane emocje.

Rozwiązaniem według gen Z jest zakup dumbphone'a, który po pierwsze – pomoże nam poradzić sobie z behawioralnym uzależnieniem od internetu i platform społecznościowych, po drugie – pomoże nam być „tu i teraz”, a po trzecie – da przestrzeń dla nas samych, abyśmy mogli poddać refleksji nasze życie, w końcu zastanowić się, co jest ważne dla nas, a co robimy jedynie ze względu na inne osoby, do których porównujemy się, śledząc ich życie online. Daje nam szansę na „wgląd” w siebie.

Dumbphone ma jeszcze więcej zalet

Zakup „głupiego” telefonu komórkowego to też oszczędność – modele, które pozwolą wykonywać połączenia telefoniczne i SMS-y można kupić już za 50 zł. Przy okazji uśwadczyć możemy także przyjemnego uczucia – nostalgii – i przyczynić się do powrotu mody na retro (technologia lat 90. XX w., której część „zetek” raczej nie pamięta, ale nic nie stoi na przeszkodzi, by najbłodsi przedstawiciele generacji doświadczyli namacalnie, jak jeszcze do niedawna funkcjonowało społeczeństwo).

