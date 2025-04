Zaginęła 13-letnia Amelia. Zniknęła tuż przed Wielkanocą

W Wielki Piątek zaginęła 13-letnia Amelia Benke. Pochodząca z Wejherowa nastolatka opuściła dom około godziny 20. Kiedy nie wróciła do domu pomimo zapowiedzi, jej rodzina powiadomiła służby.

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie na swoim profilu Facebook opublikowała w sobotę po godzinie 7 post informujący o poszukiwaniach dziewczynki.

„Zaginęła 13-letnia Amelia Benke. Policjanci prowadzą poszukiwania za 13-letnią Amelią Benke, która wczoraj przed godziną 20 wyszła z domu w Wejherowie i do chwili obecnej nie powróciła” – napisali funkcjonariusze.

Policja w Wejherowie opublikowała rysopis zaginionej Amelii Benke

Policjanci zamieścili również rysopis Amelii:

wzrost 162 cm,

włosy brązowe do ramion,

oczy brązowe,

szczupła sylwetka.

Opuszczając dom, Amelia Benke ubrana była w białą bluzę z kapturem, czarne szerokie spodnie jeansowe z wszytym orłem na lewym udzie, czarne buty adidas. Amelia miała również ze sobą szary plecak marki Adidas.

Funkcjonariusze proszą o przekazywanie wszelkich informacji o zaginionej nastolatce.

„W przypadku posiadania informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu 13-latki lub ustalenia jej miejsca pobytu, mundurowi proszą o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie 47 742 97 22 (dyżurny jednostki) lub numer alarmowy 112” – napisano w komunikacie policyjnym.

Liczba zaginięć spadła w stosunku do poprzedniej dekady

W ostatnich latach statystyki zaginięć utrzymują się na stałym poziomie około 12-13 tys. rocznie. Jest to znaczny spadek w stosunku do poprzedniej dekady. W 2014 i 2015 roku notowano powyżej 20 tys. zaginięć, w roku 2018 – prawie 18 tys., rok później – około 15 tys.

W roku 2024 zgłoszono zaginięcie 13 540 osób, z czego prawie 69 proc. to mężczyźni. Zgłoszono zaginięcie 357 dziewczynek w wieku 7-13 oraz 812 zaginięć nastolatek w wieku 14-17, co odpowiednio stanowi ok. 2,5 proc. oraz prawie 6 proc. wszystkich zgłoszeń.

