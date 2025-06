Córka Nawrockiego pod ostrzałem. Kwaśniewska nie wytrzymała

Przykre komentarze użytkownicy platform takich jak X czy Facebook pod adresem córki Marty i Karola Nawrockiego zaczęli pisać już 1 czerwca. Zachowanie dziewczynki rzeczywiście rzucało się w oczy, jednak mówimy o osobie małoletniej, której wiele rzeczy się wybacza i hejt, jaki ją spotkał, nigdy nie powinien mieć miejsca.

4 czerwca pierwsza dama po raz pierwszy odniosła się do nieprzychylnych jej córce komentarzy. Zaadresowała kilka słów do internautów, by wstrzymali się i zastanowili nad tym, co robią. „Każde dziecko zasługuje, by dorastać w świecie pełnym miłości i akceptacji. Zwracam się z więc z prośbą do państwa: chrońmy najmłodszych, pozwólmy im cieszyć się najpiękniejszymi momentami w ich życiu” – zaapelowała.

Co ciekawe, także córka Aleksandra Kwaśniewskiego wzięła w obronę siedmiolatkę. Istotny jest tu fakt, że sympatyzuje ona z koalicją rządzącą, a nie z opozycją, z której wywodzi się szef Instytutu Pamięci Narodowej, ale mimo tego zdecydowała się na taki ruch. Przyznała, że w ostatnim czasie odcięła się od polityki, ale jak widać w tej jednej sprawie postanowiła obrać jasne stanowisko.

Kwaśniewska i Doda bronią córki Nawrockich. „Potraficie być lepsi”, „dajcie jej spokój”

Kwaśniewska zaznaczyła, że bez względu na polityczne frustracje atakowanie dziecka nigdy nie powinno mieć miejsca. „Robię sobie detoks od polityki, ale co chwilę ktoś mnie pyta, co ja na to, zatem. Hejtowanie dziecka to hejtowanie dziecka. Nie ma znaczenia, czyje to dziecko. I nie ma znaczenia, jak bardzo jesteście sfrustrowani wynikami wyborów. Na pewno potraficie być lepsi” – zaapelowała za pośrednictwem InstaStory'ies (Instagram).

Głos w sprawie zabrała wcześniej także Dorota „Doda” Rabczewska. Popularna wokalistka napisała, że mimo faktu, iż obywatele „nie” są w stanie „szanować głowy państwa”, to powinni chociaż „dać spokój córce” prezydenta.

