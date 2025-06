Wędkarz o włos od rekordu Polski. Złowił trzy gigantyczne sumy

Michał Chełkowski od lat udostępnia na swoim profilu „Aktywnie za sumem” złowione przez siebie okazy. Nie inaczej było tym razem, kiedy to wędkarz zdecydował pochwalić się najnowszą zdobyczą. „Pierwszy tydzień sezonu sumowego dobiega końca i był naprawdę intensywny!” — napisał w sieci.

Jak czytamy, wędkarz wraz ze swoim gościem wybrali się nad Odrę, gdzie udało im się „przeżyć prawdziwą, wędkarską przygodę”. „ To można śmiało nazywać wędkarską wyprawą marzeń! – coś niesamowitego!” — stwierdził wędkarz.

Trzy gigantyczne sumy na jednym wypadzie. Było o włos od rekordu

Nie ma co się dziwić ekscytacji. Podczas jednej wyprawy Michałowi Chełkowskiemu i jego twarzowi udało się złowić aż trzy sumy mierzące powyżej dwóch metrów. Pierwszy z nich mierzył 204 centymetry, drugi — 219 centymetrów, a trzeci, jak określił go wędkarz — „wisienka na torcie” — 252 centymetry. To zaledwie 7 centymetrów mniej, niż obowiązujący rekord Polski.

„Aż trudno uwierzyć, że takie wspaniałe okazy wciąż żyją w naszej Odrze i przetrwały katastrofę ekologiczną z 2024 roku” — stwierdził wędkarz. „Po szybkiej sesji ten naturalny zabytek wrócił do swojego wodnego królestwa. Teraz chwila na regenerację w domu i już niedługo znów wracam nad Odrę!” — dodał.

Wielkie zdobycze Michała Chełkowskiego. Sumami chwali się od lat

To nie pierwszy raz, kiedy piszemy o wyczynach Michała Chełkowskiego. Przykładowo niecałe dwa lata temu, w podobnym miejscu jak teraz, wędkarz wyłowił suma mierzącego 245 centymetrów. „Gabarytami naprawdę robił ogromne wrażenie. Potężny, wygarbiony łeb, a płetwy piersiowe większe niż paletki do ping ponga, prawdziwy król mojego podwórka, ryba marzenie” — opisywał go.

Jesienią zeszłego roku wędkarz wybrał się za to na łowy do Hiszpanii, gdzie wyłowił suma mierzącego 268 centymetrów. „Ta ryba to prawdziwy olbrzym zamieszkujący rzekę Ebro, niemalże jak z innej plany, ponad 130 kilogramów” — pisał Michał Chełkowski.

