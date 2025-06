Plaga szczurów w Gdyni. Wszystkiemu winne staruszki karmiące koty

Mieszkańcy ulicy Śląskiej w Gdyni od jakiegoś czasu borykają się z problemem szczurów, które pojawiły się na klatkach schodowych i w piwnicach. Gryzonie po budynku poruszają się elewacją – tunelami wydrążonymi w styropianie.

Administracji budynku przegrywa walkę ze szkodnikami – efektów nie przyniosła deratyzacja. Nie pomogło również uszczelnienie otworów. Tunele drążone w styropianie powodują szkody w wyremontowanej okoły 10 lat temu elewacji.

Gryzonie w Gdyni. Mieszkańcy winią seniorki dokarmiające koty

Mieszkańcy wśród winnych plagi szczurów wskazują starsze kobiety z okolicy. Nagrania z monitoringu ujawniły proceder regularnego zostawiania wody oraz resztek jedzenia na terenie osiedla. Przypuszcza się, że staruszki dokarmiają okoliczne bezdomne koty. Pozostawione pożywienie dodatkowo przyciąga niechcianych gości – szczury.

Portal Trojmiasto.pl opublikował informację, że podczas kontroli okolicznych terenów zielonych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni nie stwierdzono obecności szczurów. Przedstawiciele ZDiZ zasugerowali, że przyczyną pojawienia się gryzoni może być dokarmianie zwierząt na terenie osiedla, co pozostaje poza ich kontrolą.

Mieszkańcy osiedla kierowali pisma do różnych gdyńskich instytucji, ale na żadne nie otrzymali odpowiedzi.

Szczury na osiedlu? Jak z nimi walczyć?

Sanepid w swoim materiałach przekazuje, jak zabezpieczyć budynki przez inwazją szczurów.

Oto 5 punktów, o których trzeba pamiętać:

1. Wszystkie nieszczelności, szpary i dziury w budynkach powinny być na bieżąco usuwane. Nawet niewielkie szczeliny umożliwiają przedostanie się gryzoni do obiektu;

2. Wejścia do obiektu powinny być szczelnie zamykane;

3. Otwory kanalizacyjne i ściekowe powinny być zabezpieczone kratkami;

4. Utrzymywać czystość i porządek na zewnątrz budynków (podwórka), w komórkach, składzikach, piwnicach i strychach;

5. Odpady pokonsumpcyjne oraz komunalne powinny być składowane wyłącznie w szczelnie zamkniętych pojemnikach, nie wolno wyrzucać resztek jedzenia do kanalizacji.

