15-latek wbił się w kierownicę roweru. Interweniowała straż

W środę doszło do makabrycznego wypadku rowerowego w Warszawie, w dzielnicy Wola. Poszkodowanym był 15-letni chłopiec.

Upadek rowerzysty w Warszawie. Nadział się na kierownicę

O godzinie 19:58 Państwowa Straż Pożarna w Warszawie otrzymała zgłoszenie dotyczącego tego zdarzenia. Padła informacja, że przy ulicy Leszno doszło do groźnego wypadku z udziałem rowerzysty. Świadkowie zdarzenia przekazali, że 15-latek przewrócił się podczas jazdy na rowerze. Konsekwencją upadku było wbicie się w udo chłopca kierownicy roweru, która utkwiła na znacznej głębokości – podaje Miejski Reporter.

Na miejsce skierowano jednostkę straży pożarnej oraz ratowników medycznych. Poszkodowanemu rowerzyście udzielono pierwszej pomocy. Po analizie sytuacji podjęto decyzję, aby na miejscu nie usuwać wbitej w ciało chłopca kierownicy. Strażacy odcięli ją, co pozwoliło na transport poszkodowanego do szpitala.

Nie są podane do publicznej wiadomości dalsze informacje o stanie zdrowie nastolatka.

Ofiara śmiertelna w co szóstym wypadku poza terenem zabudowanym. Dramatyczne statystyki

Komenda Główna Policji podaje, że w 2023 roku rowerzyści uczestniczyli w 3 596 wypadkach drogowych. Zginęło w nich 154 rowerzystów, a rany odniosły 3 264 osoby (3 256 kierujących rowerami i 8 pasażerów). W porównaniu do 2022 roku liczba wypadków z udziałem rowerzystów zmniejszyła się o 89 (-2,4 proc.).

Najczęściej do wypadków z udziałem rowerzystów dochodzi na obszarze zabudowanym 3 152. Poza obszarem zabudowanym wypadki cechowały się dużą liczbą ofiar. W 444 wypadkach zginęło 71 osób, co oznacza, że w co szóstym wypadku była ofiara śmiertelna.

Wśród najczęstszych przyczyn wypadków z udziałem rowerzystów wymienia się: niezachowanie ostrożności przez kierowców aut, brak sygnalizacji manewrów ze strony rowerzystów i kierowców, łamania przepisów ruchu drogowego oraz brak oświetlenie rowerowego.

