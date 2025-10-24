Tajemnicze auto zaparkowane w okolicy cmentarza. W środku naga kobieta

O zdarzeniu, które zdecydowanie należy do tych dziwnych i zagadkowych, w piątek (24 października) poinformowała KPP Myślenice. W niewielkiej miejscowości na Małopolsce, w źle zaparkowanym pojeździe, świadkowie znaleźli kierowcę i nagą pasażerkę.

Wszystko zaczęło się od tego, że mieszkańcy posesji nie mogli opuścić jej swoimi samochodami, bo wyjazd został zastawiony przez osobę trzecią. W pewnym momencie podeszli więc do kierowcy, by poprosić go o przeparkowanie osobówki, ale gdy zbliżyli się do okna, zobaczyli w środku niepokojący widok.

Małopolska. Osobliwy incydent w okolicy cmentarza na Małopolsce. Kierowca po przebudzeniu się wszczął awanturę

Jak pisze ZP KPP, kierowca i kobieta wyglądali tak, jakby utracili świadomość – wydawali się być nieprzytomni. W pewnym momencie mieszkańcom udało się jednak nawiązać kontakt z mężczyzną. Nie był on jednak w dobrym nastroju.

Tak szczegóły opisała Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach. Incydent miał miejsce w pobliżu cmentarza w Harbutowicach. Mężczyzna, po przebudzeniu się, „zamiast wyjaśnić sytuację, zaczął się awanturować wobec świadków”. „Kobieta wciąż nie reagowała, co wzbudziło poważne obawy o jej stan zdrowia. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Jako pierwsi przyjechali strażacy i zespół ratownictwa medycznego, a chwilę później – policjanci. Kobieta została wyciągnięta z samochodu i udzielono jej pomocy. (...) We wnętrzu [auta – red.] mundurowi ujawnili kilka gramów narkotyków” – przekazał zespół prasowy.

Zatrzymani mogą mieć teraz poważne kłopoty

Kobietę i mężczyznę zatrzymano. „Odpowiedzą za posiadanie narkotyków, natomiast samochód został odholowany, aby umożliwić przejazd mieszkańcom”. Mundurowi przypominają, że za posiadanie narkotyków grozi kara więzienia do lat trzech.

Funkcjonariusze przyznają, że poniedziałkowy (20 października) poranek „zaczął się wyjątkowo nietypowo” dla służb.

