Trump powoła nową instytucję? 1 mld dol. od każdego w zamian za stałe członkostwo

Prezydent Stanów Zjednoczonych znany jest ze swojej przedsiębiorczej natury – uwielbia szukać możliwości dodatkowego zarobku wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. I nie dotyczy to wyłącznie jego prywatnego portfela – jak wtedy, gdy zaproponował Amerykanom złotego smartfona, którego zakupić mogli w planie komórkowym Trump Mobile za kwotę około 50 dolarów (płatną co miesiąc; w przeliczeniu na polską walutę było to niecałe 200 złotych).

W tym wypadku chodzi o zdobycie pieniędzy na odbudowę Strefy Gazy. Przy okazji Donald Trump wymyślił sposób na to, by stworzyć – jak sugerują zagraniczne media – konkurencję (alternatywę) dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. O co chodzi?

1 mld USD za stałe członkostwo. O nowej organizacji Donalda Trumpa jest coraz głośniej

Redakcja Bloomberga dotarła do projektu statutu nowej instytucji – Rady Pokoju. Wynika z niego, że przywódca USA miałby być jej pierwszym przewodniczącym. Decydowałby m.in. o tym kto zostanie członkiem nowej organizacji.

Najciekawszy zapis dotyczy jednak członkostwa. Do elitarnego grona dołączyć mógłby każdy – i to za darmo. Sęk w tym, że tylko na okres trzech lat – tyle trwa bowiem kadencja. Jest jednak sposób, by pozostać w radzie na zawsze.

Wystarczy zapłacić jeden miliard USD (czyli ponad trzy i pół miliarda PLN). Środki te organizacja inwestować chce w odbudowę obszaru, który zlokalizowany jest na wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Ustalenia dziennikarzy zagranicznej agencji prasowej są nieoficjalne.

