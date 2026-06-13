Ile spać, by wolniej się starzeć? Nowe ustalenia badaczy

Badacz z Uniwersytetu Columbia w Nowym Junhao Wen wraz ze swoim zespołem przeanalizował dane ponad 500 osób z brytyjskiego biobanku. Dotyczyły one stylu życia, wyników krwi i obrazowania mózgu. Zespół skupił się na analizie zegarów biologicznych w organizmie człowieka oraz na tym, jak wpływa na nie sen.

Długość snu wpływa na starzenie się organizmu? Badania wiele ujawniają

Z badania opublikowanego w czasopiśmie „Nature" wynikało, że sen, który trwał poniżej sześciu godzin oraz ten, trwający powyżej ośmiu godzin, wiązał się z szybszym starzeniem się organizmu. Odpowiednie okazało się spanie od 6,4 do 7,8 godzin dziennie. Okazało się zatem, że niedobór oraz nadmiar snu mają wpływ na ogólny stan zdrowia.

– Poprzednie badania wykazały, że sen jest w dużej mierze powiązany ze starzeniem się i patologicznym obciążeniem mózgu. Nasze badanie idzie dalej i pokazuje, że zarówno zbyt mało, jak i zbyt dużo snu wiąże się z szybszym starzeniem się niemal każdego narządu, co potwierdza tezę, że sen jest ważny dla utrzymania zdrowia narządów w ramach skoordynowanej sieci mózgowo-ciałowej, w tym równowagi metabolicznej i zdrowego układu odpornościowego – przekazał Junhao Wen, cytowany przez Uniwersytet Columbia.

– Ogólny wzorzec mózgu i ciała jest ważny, ponieważ mówi nam, że długość snu jest głęboko zakorzenioną częścią naszej fizjologii, która ma daleko idące konsekwencje dla całego organizmu – zwrócił uwagę Wen.

Badacze przekazali także, że sen wpływa na kondycję każdego narządu w ciele – może przyspieszyć starzenie się mózgu, serca, płuc czy układu odpornościowego.

Sen znacząco wpływa na zdrowie człowieka

Uniwersytet zwrócił uwagę, że w innych badaniach nad snem ujawniono, że niedobór snu był powiązany z depresją, zaburzeniami lękowymi, otyłością, cukrzycą typu drugiego, nadciśnieniem tętniczym czy zaburzeniami rytmu serca. Z kolei zbyt krótki oraz za długi sen miały związek z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, astmą oraz zespołem zaburzeń trawiennych.

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