Nawrocki o słowach szefowej MEN. „Jestem oburzony i będę o tym głośno mówił”

Karol Nawrocki tuż po swoim zaprzysiężeniu powiedział, że „będzie głosem Polaków, którzy chcą normalnej Polski, z polskimi lekturami w polskiej szkole”. – Tak sobie zadaję pytanie, czy o to mu chodzi, jak mówi: „tylko polskie lektury”, to żeby co, wycofać Biblię, wprowadzić Batyra w obowiązkowy kanon lektur? – zastanawiała się Barbara Nowacka. To nawiązanie do pseudonimu literackiego byłego prezesa IPN. Wcześniej szefowa MEN zaprzeczała zmianom w kanonie lektur.

Prezydent w TV Republika odniósł się do słów Nowackiej, aby „nie gwiazdorzył, tylko podpisywał ustawy”. – Ja myślę, że to nieeleganckie. Powinna pani poseł przemyśleć swoją narrację, ja osobiście tego nie przyjmuję, ale chyba prezydent Polski powinien cieszyć się nieco większym uznaniem czy szacunkiem pani minister, którą chcę zapewnić, że tak, będę głosem polskich nauczycieli i rodziców, którzy oddają dzieci do swoich szkół – przekonywał Nawrocki.

Karol Nawrocki o „wyrzucaniu polskich lektur przez ekspertów szefowej MEN”

– Gdy słyszę, że eksperci pani minister wyrzucają polskie lektury z lekcji w szkołach, to jestem oburzony i będę o tym głośno mówił – kontynuowała głowa państwa. – Przykre też, że pani minister nie chciała się spotkać ze mną, gdy byłem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, bo już wówczas miałem wiele swoich uwag do podstawy programowej, do nowego nauczania w polskich szkołach, może bylibyśmy bliżej pewnego kompromisu – dodał Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że „gdy przyglądamy się w kilku miejscach temu, jak wygląda proces edukacji, oświaty, polskich muzeów, to widzimy niestety, że jest to cały mechanizm”. – Bo widzimy, że w muzeach znikają bohaterowie, szefowie ważnych instytutów, właściwie powtarzają niemiecką narrację historyczną, znikają polskie lektury – stwierdził Nawrocki. Głowa państwa podsumowała, że wygląda to na „jak jakiś niepokojący mechanizm, z którym będzie walczył”.

