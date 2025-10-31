MEN wywołało burzę. Szef ZNP reaguje. „To jest niedopuszczalne”

Zmiany w Karcie Nauczyciela, które zostały wprowadzone od września, poskutkowały m.in. tym, że nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które nie zostaną zrealizowane nie z ich winy, bo uczniowie nie przyszli na lekcje, a pojechali np. na szkolną wycieczkę – alarmuje środowisko.

Afera wokół godzin ponadwymiarowych. Szef ZNP reaguje

Głos w sprawie zabrał prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Oświadczam, że jedyną instytucją odpowiedzialną za chaos, niepokój i wzburzenie nauczycieli związane z niekorzystnymi rozwiązaniami dotyczącymi godzin ponadwymiarowych i brakiem wynagrodzeń z tego tytułu jest MEN. Albowiem to MEN, zgodnie z konstytucyjnymi uprawnieniami, jest odpowiedzialne za kształtowanie prawa. Obarczanie związków zawodowych, w tym także ZNP, winą za niedopełnienie jakichkolwiek czynności, czy bez mała współudział w tych negatywnych rozwiązaniach, jest dla nas niedopuszczalne – podkreślił Sławomir Broniarz, którego słowa cytuje „Głos Nauczycielski”.

– Nie akceptujemy przerzucania winy na związki zawodowe, które – jak mieliśmy okazję wielokrotnie usłyszeć z ust – także pani minister – rzekomo nie dopełniły określonych czynności bądź też inicjowały określone rozwiązania. Powtórzę, że to przerzucanie odpowiedzialności jest niedopuszczalne – mówił prezes ZNP.

ZNP alarmuje. Wystosowano apel do parlamentarzystów

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomniał, że już podczas prac grup roboczych nad zmianami w pragmatyce zawodowej domagał się, aby nauczyciel miał prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, gdy zajęcia nie odbyły się nie z jego winy. Władze ZNP zaapelowały do parlamentarzystów o jak najszybszą nowelizację Karty Nauczyciela, aby wyeliminować niekorzystne rozwiązania.

