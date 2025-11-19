Dobre wieści dla nauczycieli. „Presja ma sens”

Jak informowała we wtorek (18 listopada) Barbara Nowacka, Adam Krzemiński przedstawił projekt dot. rozliczania godzin ponadwymiarowych na sejmowej komisji edukacji i nauki. „Złożył autopoprawkę, by rozliczane były godziny licząc od 1 września tego roku. To dobra inicjatywa” – oceniła szefowa ministerstwa edukacji narodowej.

Tego samego dnia, na Facebooku, poseł KO opublikował ws. post. „Dziś odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela. Jako przedstawiciel wnioskodawców przedstawiłem projekt, który zakłada, że nauczyciele zachowają prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe również wtedy, gdy zajęcia nie odbędą się, a nauczyciel był gotowy do pracy” – wskazał.

Poinformował tez, że „złożył poprawkę, by wyrównać utracone od 1 września 2025 r. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe”. „Poprawka zyskała akceptację całej komisji i Ministerstwo Edukacji Narodowej” – wskazał. Krzemiński, który jest przewodniczącym podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, podał, że w czwartek (19 listopada) dojdzie do drugiego czytania na sali plenarnej. Natomiast w piątek (20 listopada), prace izby niższej nad poprawką zostaną zakończone. To oznacza, że trafi ona wkrótce do Senatu, a finalnie – na biurko prezydenta. Tylko od podpisu Karola Nawrockiego będzie zależało, co stanie się dalej.

Wiceprezeska ZNP: Presja ma sens

Jak powiedziała Urszula Woźniak, cytowana przez serwis glos.pl, taka sama nowelizacja przygotowana została też przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, którą – w imieniu ZNP – do Sejmu zgłosiła Dorota Olko. – Presja ma sens, bo poprawka ws. wyrównań wynagrodzeń od 1 września br. zyskała poparcie całej komisji! Natomiast na posiedzeniu [sejmowego ciała – red.] nie było ani oświatowej Solidarności ani oświatowego WZZ Forum [Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”] – komentowała wiceprezeska zarządu głównego po pierwszym czytaniu poselskiego projektu.

Glos.pl przypomina, że pierwotnie projekt miał wejść w życie dopiero od stycznia 2026 r. i nie zakładał wyrównań za okres od września do grudnia bieżącego roku.

