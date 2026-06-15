MEN i spory problem tuż przed wakacjami. „Trudno wygrać z tym trendem”

Pod koniec roku szkolnego zauważalne jest zjawisko, które określa się jako wakacje przed wakacjami. Placówki edukacyjne pustoszeją, ponieważ dzieci wraz z rodzicami wybierają się na wcześniejszy odpoczynek.

Ten problem w szkołach powraca jak bumerang. „Trudno wygrać z tym trendem”

– Rośnie odsetek uczniów opuszczających zajęcia pod koniec roku szkolnego. Coraz częściej dzieci wyjeżdżają na wakacje jeszcze przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Są to jednak decyzje podejmowane przez rodziców. Dlatego to właśnie z nimi MEN powinno rozmawiać i szukać rozwiązań – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

– W czerwcu oceny są już w praktyce ustalone, ósmoklasiści mają za sobą egzaminy, a uczniowie i rodzice myślą już o wakacjach. Trudno wygrać z tym trendem, zwłaszcza że wcześniejsze wyjazdy często są znacznie tańsze niż te organizowane w sezonie – dodaje Robert Górniak, nauczyciel, wicedyrektor szkoły i założyciel serwisu „Dealerzy Wiedzy”.

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Wakacje przed wakacjami. Wiceszefowa MEN reaguje

Do plagi wakacji przed wakacjami odniosła się Katarzyna Lubnauer w niedawnym wywiadzie dla „Wprost”. – Przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby szkoły jak najpóźniej organizowały klasyfikacyjną radę pedagogiczną, aby uczniowie mieli świadomość, że trzeba uczyć się praktycznie do samego końca roku szkolnego – powiedziała wiceszefowa MEN.

– Dzisiaj, kiedy świadectwa są drukowane, a nie trzeba ich wypisywać ręcznie, szkoły naprawdę nie potrzebują dużo czasu od zatwierdzenia ocen do momentu, gdy pojawią się one na świadectwach. Jeżeli szkoła potrafi coś ciekawego zaproponować uczniom, również po wystawieniu ocen, to oni z przyjemnością będą przychodzili na zajęcia – dodała.

Katarzyna Lubnauer podkreśliła również, że obowiązek szkolny trwa do ostatniego dnia roku szkolnego. Wakacje oficjalnie rozpoczną się 27 czerwca.

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