Rewolucja w polskiej szkole? Jest nowy sondaż, MEN reaguje

W ubiegły piątek 4,9 mln uczniów w Polsce odebrało świadectwa i tym samym oficjalnie rozpoczęło wakacje. Część z nich – za bardzo dobre wyniki w nauce – otrzymała wyróżnienie, czyli dokument z biało-czerwonym paskiem.

Czerwone paski do likwidacji? Nowy sondaż i jasne stanowisko MEN

W najnowszym sondażu SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” zapytano respondentów, czy resort edukacji powinien zlikwidować możliwość przyznawania świadectw z tzw. czerwonym paskiem. Aż 61,5 proc. jest przeciwnych takiemu rozwiązaniu, w tym 33 proc. wybrało możliwość „zdecydowanie nie”, a 28,5 proc. – „raczej nie”. Za zniesieniem czerwonych pasków jest 20,8 proc. ankietowanych – 6,9 proc. „zdecydowanie” popiera taką możliwość, a 13,9 proc. – „raczej”. 17,7 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Głos zabrała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. – MEN nie prowadzi prac w zakresie promocji z wyróżnieniem dla ucznia, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania (świadectwo z tzw. biało-czerwonym paskiem) – poinformowała „DGP” Ewelina Gorczyca.

W środowisku wrze. Akcja Uczniowska o „relikcie przeszłości”

Akcja Uczniowska ocenia, że świadectwa z czerwonym paskiem to „relikt przeszłości”, który stanowi element „wzmacniania kultury presji” i niepotrzebnie uzależnia poczucie wartości od ocen. – Dziś bywa, że mamy „wyścig po pasek”, czasem z elementami presji czy nawet szantażu emocjonalnego ze strony uczniów lub rodziców, gdy do określonej średniej brakuje naprawdę niewiele. Jeśli pasek jest nagrodą za autentyczną naukę – dobrze. Jeśli jest wymuszany – już nie – komentuje z kolei dla „DGP” dr Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty.

– Z paskiem wiąże się dziś m.in. kult średniej i system stypendialny – to nie tylko symbol, ale też realne nagrody. Jesteśmy trochę w uwięzi między tym, co niewłaściwe, a brakiem lepszych narzędzi. Pojawiają się też emocjonalne reakcje rodziców, presja i skargi. Jeśli jednak ktoś miałby zostać skrzywdzony, trzeba się nad tym zastanowić. Tradycja jest tradycją i trudno z nią walczyć, bo wielu rodziców również miało paski. Wokół tego narosło jednak sporo emocji i uproszczeń – zaznacza.

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