NA ŻYWO: Polacy głosują w wyborach do PE. Niepokojące dane o frekwencji

18:44 Wybory do PE. Incydenty podczas głosowania



PKW przekazała najnowsze doniesienia o incydentach, do których dochodziło podczas głosowania



Szykuje się najniższa frekwencja od lat? PKW podało wyniki na godz. 17



Szykuje się najniższa frekwencja od lat? PKW podało wyniki na godz. 17 18:30 Zaczyna się konferencja PKW 18:10 Wybory do Parlamentu Europejskiego rządzą się nieco innymi prawami niż wybory krajowe. Sprawdź, jak wygląda podział mandatów i kto ma największe szanse na zwycięstwo



Wybory do PE. W tych okręgach w Polsce nikt może nie zdobyć mandatu 17:35 Przypominamy, że lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21



Wybory do PE 2024. Do której można głosować? Sprawdź godziny otwarcia lokali 17:13 Wybory do PE 2024. Incydent w Świebodzinie



W lokalu wyborczym przy ulicy Łużyckiej w Świebodzinie mężczyzna przewrócił urnę wyborczą. Wezwana na miejsce policja stwierdziła, że jest on pijany. Badanie alkomatem 44-latka wykazało 2,6 promila alkoholu



Incydenty podczas wyborów do PE. Alkohol odgrywa kluczową rolę 16:54 Cypr jest na razie jednym z niewielu państw UE, gdzie frekwencja jest wyższa niż w wyborach z 2019 roku. Do godz. 15 do urn poszło ok. 39 proc. uprawnionych do głosowania 16:21 Głos w wyborach oddał już Szymon Hołownia

x.com 16:07 Wybory do PE 2024. Wyniki poznamy później niż zwykle. Co z sondażem exit poll?



Nie we wszystkich krajach UE głosowanie zakończy się o tej samej porze. Do godziny 23 udział w wyborach będą mogli wziąć m.in. obywatele Włoch oraz niektórych terytoriów Francji m.in. Gujany Francuskiej.



Zgodnie z unijnym prawem, publikacja wyników wyborów do PE – zarówno cząstkowych, jak i oficjalnych jest możliwa dopiero po zakończeniu głosowania w ostatnim z państw



Wybory do PE 2024. Wyniki poznamy później niż zwykle. Co z sondażem exit poll? 15:08 Politycy zagłosowali w wyborach do PE. Pochwalili się zdjęciami



Politycy zagłosowali w wyborach do PE. Pochwalili się zdjęciami

W garniturze lub bluzie. Polscy politycy zagłosowali w wyborach do PE. Pochwalili się zdjęciami



Pierwsze dane PKW o frekwencji. Wymowny wynik w porównaniu do poprzednich wyborów 13:42 Odnotowano jedynie jedno przestępstwo (wspomniany wcześniej pijany mąż zaufania) i 20 wykroczeń. 13:41 Najwięcej głosów w całej Polsce oddano na razie w Krynicy Morskiej (woj. pomorskie) - 45,17 proc. Na drugim biegunie znalazła się gmina Radłów (woj. opolskie) – 4,47 proc. 13:38 Jeśli chodzi o frekwencję w poszczególnych województwach najwyższą frekwencją odnotowano w woj. małopolskim – 12,80 proc. Na drugim miejscu było woj. mazowieckie – 12,66 proc., a potem woj. łódzkie 12,39. 13:34 Szef PKW Sylwester Marciniak na drugiej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej poinformował o frekwencji w wyborach do europarlamentu z godz. 12. Wyniosła ona 11,66 proc. Dla porównania pięć lat temu wyniosła 14,39 proc. 13:27 Na godz. 13.30 zaplanowano drugą konferencję prasową PKW. 12:43 Wybory zakończyły się m.in. w Peru.



twitter.com 12:02 Do jednej z komisji wyborczych w gminie Kurzętnik (woj. warmińsko-mazurskie) stawił się pijany mąż zaufania – poinformowała Polska Agencja Prasowa. Według policji badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Sytuacja nie wpłynęła na prace komisji. 11:24 Jednym z wielu polityków, którzy oddali już głos w wyborach do europarlamentu, jest Donald Tusk.



twitter.com 10:53 Przedstawiamy pełny zapis konferencji PKW.



Szef PKW na pierwszej konferencji. „To pierwszy raz się zdarzyło” 10:13 Magdalena Pietrzak wspomniała też, że wpłynęły pierwsze zagraniczne protokoły wyborcze. 10:12 Szefowa Krajowego Biura Wyborczego wspomniała m.in., że w niektórych komisjach trzeba było uzupełniać skład komisji, w jednej doszło do awarii prądu, ale nie wpłynęło to na głosowanie. Część osób, które dopisały się do spisu w innym kraju, pozostały tam zapisane, o czym się dowiadywały z odwodowej komisji wyborczej. 10:10 Szef Państwowej Komisji Wyborczej: Nie pamiętamy tak spokojnych wyborów. 10:09 Meldunek, stan z godz. 6.00: Nie odnotowano żadnych przestępstw. Łącznie odnotowano 13 wykroczeń na 32 tys. obwodów do głosowania. Pięć wykroczeń dotyczy umieszczania plakatów bez zgody właściciela oraz zniszczenia plakatów. Osiem wykroczeń dotyczy naruszenia ciszy wyborczej i niedozwolonego umieszczania plakatów. 10:05 Sylwester Marciniak: Jeśli chodzi o incydenty, to pierwszy raz się zdarzyło, że po sześciu godzinach od obowiązywania ciszy wyborczej meldunek był zerowy. 10:03 Szef PKW poinformował, że nie było żadnych informacji o zakłóceniu w jakimkolwiek lokalu wyborczym. 9:57 Na godz. 10.00 zaplanowano pierwszą konferencję PKW. 9:38 „Złych polityków wybierają dobrzy obywatele, którzy zostają w domach” – napisał krótko w mediach społecznościowych Donald Tusk. 9:02 Tymczasem zamknęły się ostatnie polskie komisje wyborcze w USA. Konsul RP w Waszyngtonie Mikołaj Rychlik powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że głosowanie przebiegało spokojnie i nie odnotowano żadnych incydentów. 8:36 Głos oddał już m.in. były minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.



twitter.com 8:09 Europosłowie zarabiają 7 853,18 euro netto po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne, co w przeliczeniu na złotówki daje ponad 33,5 tys. Europarlamentarzystom przysługują też dodatki. Dieta z tytułu kosztów ogólnych wynosi prawie 5 tys. euro (ponad 21 tys. zł). Europoseł dostaje też dietę dzienną w wysokości 350 euro (ok. 1,5 tys. zł), którą może przeznaczyć na zakwaterowanie, posiłki i inne wydatki związane z pobytem w Parlamencie Europejskim. Europarlamentarzyści mają również opłacane wyjazdy służbowe do Brukseli czy Strasburga i przysługuje im zwrot za podróż autem, samolotem lub pociągiem. 7:34 Przypomnijmy, że wybory do europarlamentu odbywają się w sumie w 21 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jako ostatni skończą głosować Włosi, u których wybory do PE trwają dwa dni – o godz. 23.00. 7:00 O godz. 7.00 zostały otwarte lokale wyborcze. 6:00 Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?



W wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymamy jedną kartę do głosowania. Aby oddać ważny głos, trzeba postawić znak X przy nazwisku wybranego kandydata.



Można zaznaczyć tylko jedno nazwisko, a osoby, które wybiorą kilku kandydatów, postawią przy wybranym nazwisku znaczek czy kółko, oddadzą nieważny głos



Wybory do Parlamentu Europejskiego. Na ilu kandydatów można głosować? 5:49 Wybory 2024. Do której można głosować? Godziny otwarcia lokali



Już za godzinę zostaną otwarte lokale wyborcze. Do której godziny można głosować?



Wybory do PE 2024. Do której można głosować? Sprawdź godziny otwarcia lokali 5:37 W Polsce wybierzemy 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5 proc. głosów.



Specyfiką wyborów do Parlamentu Europejskiego jest to, że poszczególnym okręgom nie jest przydzielona z góry liczba mandatów do obsadzenia. Może się zdarzyć, że przy niskiej frekwencji w danym okręgu żaden z kandydatów nie uzyska mandatu. 5:24 Przed nami wielkie polityczne emocje. W niedzielę 9 czerwca w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Wybory do PE. Do której będą otwarte lokale wyborcze?

W Polsce decyzją prezydenta wybory odbywają się w niedzielę 9 czerwca. Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7. Ważne głosy będzie można oddawać do godziny 21. Jeśli wyborcy zechcą oddać głos po wyznaczonej godzinie – jest to możliwe, jednak pod warunkiem, że przed wybiciem 21:00 będą znajdować się w kolejce do lokalu wyborczego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kiedy będą wyniki?

Tuż po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 21 (jeśli nie dojdzie do nadzwyczajnych wydarzeń) w Polsce zakończy się cisza wyborcza. Wówczas trzy największe stacje telewizyjne – TVP, TVN oraz Polsat mają ogłosić wstępne wyniki sondażowe exit poll.

Swoje wyniki będą na bieżąco prezentować również służby prasowe Parlamentu Europejskiego. Około godziny 20:30 mamy poznać prognozę składu nowego Parlamentu Europejskiego, która będzie oparta na przedwyborczych sondażach i krajowych szacunkowych danych. Pierwsze wstępne wyniki z wybranych krajów i drugą, zaktualizowaną prognozę Parlament Europejski planuje zaprezentować około godz. 23.15-23.30.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Podział mandatów

Warto pamiętać, że specyfiką wyborów do Parlamentu Europejskiego jest to, że poszczególnym okręgom nie jest przydzielona z góry liczba mandatów do obsadzenia. Będzie ona obliczana dopiero po zakończeniu wyborów. Pod uwagę będą brane tylko te komitety, które w skali całego kraju przekroczyły próg wyborczy i osiągnęły więcej niż 5 proc. głosów. Pomiędzy nich zostaną rozdzielone mandaty. Europosłami zostaną ci kandydaci, którzy otrzymali na danej liście największą liczbę głosów. Oznacza to, że politycy, którzy startują z jedynek, wcale nie mają pewności otrzymania mandatu.

