NOP-y po szczepieniu. Jaki jest budżet na rekompensaty?

Lista niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepieniu na COVID-19 składa się już z około 13,5 tys. przypadków. Czy wszyscy mogą liczyć na odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego? – Powiem wprost: nie. To jest zresztą jak najbardziej zgodne z ideą funduszu i od razu dodam, że Polska nie jest pod tym względem wyjątkiem. Podobnie jest w innych krajach, gdzie tego typu rozwiązanie obowiązuje. Wszędzie zastosowano tzw. próg istotności określający, od kiedy wypłata rekompensaty przysługuje – powiedział w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” Bartłomiej Chmielowiec.

Koronawirus w Polsce. Ile NOP-ów po szczepieniu?

Rzecznik Praw Pacjenta analizował, że większość niepożądanych odczynów poszczepiennych ma lekki charakter, a najczęściej jest to przemijający ból ręki, głowy, gorączka. – Bywa nawet, że chory musi pozostać przez dwa dni w łóżku. Ale na tym się kończy, bo potem objawy ustępują. I za to nie będzie można dostać pieniędzy. Fundusz Kompensacyjny ma rekompensować ciężki przebieg szczepienia, z powodu którego pacjent został wyłączony z codziennego życia na jakiś czas. Polskie rozwiązanie jest bardziej korzystne dla przyjmującego szczepionkę od niektórych obowiązujących w innych krajach – powiedział Bartłomiej Chmielowiec.

Przykładami są Norwegia, gdzie warunkiem wypłaty świadczenia jest 15-proc. uszczerbek na zdrowiu, czy Niemcy, gdzie pacjent po szczepieniu musi być niezdolny przez pół roku do pracy – precyzował.

W dalszej części rozmowy Bartłomiej Chmielowiec został zapytany, ile przypadków kwalifikuje się obecnie do wypłat świadczenia. – W ocenie skutków regulacji ustawy mowa jest o ok. 200 wypłatach w tym roku. Jaka to będzie ostatecznie liczba – nie wiemy. Może być tak, że nie wszystkie przypadki NOP-ów zostały zgłoszone przez pacjenta lub lekarza. Szacujemy zatem, że może być ich nawet ponad 200 – wskazał Rzecznik Praw Pacjenta.

Bartłomiej Chmielowiec określił także, jaki jest przewidziany budżet na wspomniany cel. – W sumie mowa o 10 mln zł w pierwszym roku. To, moim zdaniem, wystarczy w pełni na pokrycie roszczeń ponad 200 pacjentów – skomentował. Rzecznik Praw Pacjenta został również zapytany, czy pacjenci dopytują o rekompensatę z funduszu. – Otrzymaliśmy już 650 zgłoszeń od pacjentów w tej sprawie. Ze wstępnych analiz wynika, że niektóre wnioski kwalifikowałyby się do wypłaty świadczenia. Pamiętajmy też, że ustawa działa wstecz, obejmując przypadki, które wystąpiły w czasie funkcjonowania programu szczepień przeciwko COVID-19, a więc od grudnia 2020 roku – podkreślił Bartłomiej Chmielowiec.

