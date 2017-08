Czy Polacy czują się obywatelami UE? Sondaż daje zdecydowaną odpowiedź

W środę 2 sierpnia Parlament Europejski opublikował wyniki sierpniowego badania Eurobarometr. Wynika z niego, że 80 proc. ankietowanych Polaków czuje się obywatelami Unii Europejskiej, co daje nam 7. pozycję w gronie 28 krajów Wspólnoty. Najbardziej europejskie kraje to Finlandia (81 proc.), Dania (81 proc.), Malta (82 proc.), Niemcy (82 proc.), Irlandia (82 proc.) i Luksemburg (89 proc.). Najmniejsze poczucie wspólnoty z UE odnotowano w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Grecji, gdzie aż 52 proc. ankietowanych twierdzi, że nie czuje się obywatelem UE. Dla porównania - w Polsce jest to 18 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 20 do 30 maja 2017 r. W badaniu wzięło udział ogółem 33 180 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów kandydujących.

Przyszłość UE

W jego podsumowaniu przedstawionym przez Komisję Europejską, znalazły się też informacje o poziomie optymizmu co do przyszłości UE i gospodarek krajowych. Większość Europejczyków (56 proc.) optymistycznie postrzega przyszłość UE – co oznacza wzrost o sześć punktów procentowych w porównaniu do jesieni 2016 r. Największy wzrost odnotowano we Francji (55 proc., +14 pkt od jesieni zeszłego roku), w Danii (70 proc., +13 pkt) i Portugalii (64 proc., +10 pkt).

Zaufanie do UE stale rośnie i wynosi obecnie 42 proc. (wzrost w porównaniu z 36 proc. jesienią 2016 r. i 32 proc. jesienią 2015 r.). Największą zmianę odnotowano we Francji (41 proc., +15 pkt), w Danii (56 proc., +11 pkt) i Estonii (55 proc., +11 pkt). Poziom zaufania zwiększył się także o 10 pkt w Niemczech, osiągając 47 proc.

Prawie połowa Europejczyków uważa obecną sytuację gospodarczą w swoim kraju za „dobrą” (46 proc., +5 pkt od jesieni 2016 r.). Proporcja ta znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat (+20 pkt od wiosny 2013 r.; +26 pkt od wiosny 2009 r.).

Co nam grozi?

Obywatele UE jako największe wyzwanie po raz pierwszy w historii badania wskazali terroryzm(44 proc., +12 pkt od jesieni 2016 r.). Imigracja, która stanowiła główne źródło obaw od wiosny 2015 r., jest obecnie drugim najczęściej podawanym wyzwaniem dla UE (38 proc., -7 pkt). Jest ona wymieniana znacznie częściej niż sytuacja gospodarcza (18 proc., -2 pkt), stan finansów publicznych państw członkowskich (17 proc., bez zmian) czy bezrobocie (15 proc., -1 pkt). Terroryzm stanowi obecnie główne źródło obaw w 21 państwach członkowskich, podczas gdy jesienią 2016 r. było tak tylko w jednym państwie. Terroryzm i imigracja wymienianie są jako najważniejsze wyzwania przez badanych we wszystkich państwach poza Portugalią i Szwecją.

Na poziomie krajowym największymi problemami pozostają bezrobocie (29 proc., -2 pkt) i imigracja (22 proc., -4 pkt), chociaż znaczenie obu z nich spada. Zdrowie i zabezpieczenie społeczne znajdują się teraz na trzecim miejscu (20 proc., +2 pkt), przed terroryzmem, którego udział wyraźnie rośnie (19 proc., +5 pkt). Warunki ekonomiczne, które stanowiły główne źródło niepokoju na poziomie krajowym jesienią 2011 r., zajmują obecnie piąte miejsce (16 proc., -3 pkt).