Dwóch adwokatów wśród podejrzanych w śledztwie dot. wyłudzeń VAT

Pod koniec listopada oraz w grudniu 2017 roku doszło do zatrzymania 6 podejrzanych, w tym 3 poszukiwanych listami gończymi. Prokurator ogłosił im zarzuty, które dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i innych. Jednemu zatrzymanemu przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Wśród podejrzanych jest 2 adwokatów, którzy do tej pory występowali jako obrońcy w sprawie. Jednemu z nich prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. prania brudnych pieniędzy. Drugiemu przedstawiono zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy.

Jeden z adwokatów przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę, jak również zobowiązał się do doprowadzenia do zwrotu na rzecz Skarbu Państwaśrodków pieniężnych w wysokości ponad 5 mln złotych. Środki te, w okresie pełnienia funkcji obrońcy jednego z podejrzanych, adwokat przekazał na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Podejrzani tymczasowo aresztowani

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował bądź utrzymał w mocy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec wszystkich sześciu podejrzanych.

Sąd Okręgowy w Białymstoku nie uwzględnił zażaleń czterech podejrzanych i ich obrońców i utrzymał w mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące ich tymczasowego aresztowania. Postanowienia o tymczasowych aresztach stosowanych wobec dwóch innych podejrzanych nie są prawomocne.

Majątek sprawców zabezpieczony

Do pierwszych czynności w tej sprawie doszło w lutym 2017 roku. Wówczas funkcjonariusze CBŚP w Białymstoku zatrzymali 7 osób. Sąd zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Trwa ustalanie kolejnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder oraz miejsc ukrycia pieniędzy i innych składników majątkowych uzyskanych w wyniku uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa. Czynności te są wykonywane przede wszystkim poza granicami kraju.

Do tej pory w Szwajcarii, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, dokonano blokady ponad 53 milionów złotych. Środki te pochodziły z działalności grupy przestępczej i zostały wytransferowane do tamtejszych banków. Trwają czynności zmierzające do blokady kolejnych znacznych środków pieniężnych ulokowanych w innych krajach.

Zarzucono popełnienie 45 przestępstw

Dotychczas w toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zarzuty przedstawiono siedemnastu podejrzanym. Łącznie zarzucono im popełnienie 45 przestępstw. Podejrzanym ogłoszono:

10 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego),



4 zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 par. 3 kodeksu karnego),



14 zarzutów oszustw podatkowych (art. 56 kodeksu karnego skarbowego),



17 zarzutów prania brudnych pieniędzy (art. 299 kodeksu karnego).



Obecnie tymczasowe aresztowanie stosowane jest wobec 9 podejrzanych. W postępowaniu zastosowano 74 zabezpieczenia majątkowe, łącznie na sumę 50 milionów 563 tysiące 910 złotych.