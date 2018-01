Andrzej Duda wybił „puls niepodległości”. „Chciałbym, żeby te bębny nadały pozytywne drżenie całej Polsce”

Galeria:

Andrzej Duda wybił puls niepodległości. Niezwykłe spotkanie w Pałacu Prezydenckim

– To organizacje obywatelskie tętniły pulsem, dążącym do niepodległej Rzeczpospolitej – powiedział w poniedziałek Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z przedstawicielami instytucji obywatelskich oraz organizatorami kampanii społecznych z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.