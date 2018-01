Trump przyznał nagrody za „fake newsy”. Jedna dotyczy Agaty Kornhauser-Dudy

Na liście, opublikowanej na stronie internetowej należącej do Krajowego Komitetu Partii Republikańskiej, znalazły się artykuły z mediów takich jak telewizja CNN, dzienniki „Washington Post” i „New York Times” oraz tygodnik „Newsweek”. Aż cztery spośród jedenastu nagród przypadły stacji CNN - chodziło m.in. o wideo z karmienia rybek przez prezydenta USA i premiera Japonii, czy doniesienia o rzekomym dostępie Trumpa do dokumentów z WikiLeaks w czasie, gdy był on kandydatem na najwyższy urząd w państwie.

Pojawił się także polski wątek - jedna z prześmiewczych nagród przyznawanych przez prezydenta przypadła amerykańskiemu Newsweekowi za doniesienia o tym, jakby pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda nie uścisnęła dłoni prezydenta Trumpa w trakcie jego wizyty w Polsce. W rzeczywistości doszło do uścisku, choć żona prezydent przywitała się najpierw z Melanią Trump. Co ciekawe, już po wylocie Trumpów z Polski prezydent Andrzej Duda na Twitterze zapowiedział zapowiedział walkę z fake newsami. „Wbrew niektórym zaskakującym doniesieniom, moja żona uścisnęła dłoń pani i pana Trumpa po tej wspaniałej wizycie. Walczmy z fałszywymi wiadomościami” – napisał po angielsku. Podał także tweeta z filmikiem, na którym widać całe powitanie.

Zdarzenie, o którym jest mowa, zarejestrowały kamery jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnego przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych na placu Krasińskich. Najpierw dłonie podali sobie przywódcy Polski i USA, po czym Donald Trump wyciągnął rękę do Agaty Dudy. Polska Pierwsza Dama postanowiła jednak zgodnie z etykietą przywitać się najpierw z kobietą – Melanią Trump, która towarzyszyła mężowi. Przez moment widać było zaskoczoną minę przywódcy, którego minęła żona Andrzeja Dudy. W większości przekazów opierano się na krótkim nagraniu, na podstawie którego część komentujących wyciągała zbyt daleko idący wniosek, że Agata Duda wcale nie podała ręki przywódcy Stanów Zjednoczonych. Na dłuższym filmiku, gdzie widać całą sytuację, można jednak zobaczyć, że po powitaniu z Melanią Trump, żona polskiego prezydenta uścisnęła też dłoń Donalda Trumpa.

Pierwsze Damy w trakcie lipcowej wizyty Melanii i Donalda Trumpa w Polsce