Spór o praworządność w Polsce. „Przedstawimy KE swoje argumenty”

W niedzielę 21 stycznia odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Rozmowa dotyczyła m.in. uruchomienia wobec Polski procedury artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej. Dzień później pojawiły się nowe informacje na temat polskiego stanowiska w tej sprawie.

– Jesteśmy umówieni z Komisją Europejską, że przedstawimy naszą argumentację ws. reform w polskim sądownictwie przez ekspertów prawnych. Zwracamy się do państw członkowskich UE, aby wysłuchały tych argumentów – powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz po posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych (FAC).

Czaputowicz zaprosił Fransa Timmermansa do Polski

– To było bardzo dobre spotkanie z Fransem Timmermansem. Cieszę się że do niego doszło. Mieliśmy na celu poznanie się bliżej, wymieniliśmy nasze opinie na temat kwestii art. 7, postępowania KE i osiągnęliśmy wiele zbieżnych punktów i zgodziliśmy się w wielu kwestiach. Generalnie omówiliśmy kwestie funkcjonowania TK w Polsce. Powiedziałem jak my to widzimy, że on jest w pełni legalny – powiedział tuż po niedzielnym spotkaniu Jacek Czaputowicz. Minister spraw zagranicznych zdradził również, że umówił się na dalsze konsultacje na szczeblu ekspertów oraz zaprosił Fransa Timmermansa do Polski.

Czytaj także:

Szef MSZ spotkał się z Timmermansem. „Osiągnęliśmy wiele zbieżnych punktów i zgodziliśmy się w wielu kwestiach”