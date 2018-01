Narodowcy chcą protestować pod ambasadą Izraela. „Nie możemy pozostać bierni wobec kłamstw”

W środę 31 stycznia na godzinę 17 planowana jest demonstracja narodowców przed ambasadą Izraela. Pikieta pod hasłem „Stop antypolonizmowi” jest organizowana przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Młodzież Wszechpolską i ONR. Organizatorzy twierdzą, że nie mogą pozostać bierni wobec kłamstw ze strony przedstawicieli Izraela, na temat postawy Polski i Polaków podczas II Wojny Światowej. Do udziału w manifestacji zachęcał poseł Robert Winnicki. Mateusz Marzoch, który będzie przewodniczącym zgromadzenia zapowiedział, że organizatorzy będą prowadzić wzmożoną i szczegółową weryfikację transparentów, a osoby, które nie podporządkują się poleceniom będą wykluczane z udziału w manifestacji.

Przeciwko organizacji demonstracji opowiada się część posłów oraz wiceszef Polskiej Fundacji Narodowej. – Narodowcy chcą demonstrować pod ambasadą Izraela w okrągłą, 95. rocznicę egzekucji Eligiusza Niewiadomskiego, zabójcy prezydenta Narutowicza. Narodowcy mają jeszcze czas, żeby się wycofać i nie sprowadzać kolejnej fali hej tu na Polskę – tłumaczył Maciej Świrski z PFN. O wycofanie się z manifestacji apelowali także związany ze środowiskiem narodowców poseł Adam Andruszkiewicz oraz sekretarz stanu w KPRM Maciej Wąsik. Politycy twierdzą, że możliwe są prowokacje, które zaszkodzą wizerunkowi Polski za granicą.

Innego zdania są przedstawiciele ONR.