Najnowszy sondaż poparcia dla partii. Spadek notowań PiS, wzrost poparcia dla PO

Sondaż został przeprowadzony przez pracownię Kantar Public w dniach 16-21 lutego na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1033 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.

Wyniki badania wskazują, że na największe poparcie nadal może liczyć Prawo i Sprawiedliwość, które popiera 37 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim badaniem jest to spadek o 5 punktów procentowych. Z kolei Platformę Obywatelską popiera 20 proc. badanych. Dla partii Grzegorza Schetyny jest to dobra informacja, ponieważ w porównaniu do poprzedniego badania jest to wzrost o 6 punktów procentowych.

Na kolejnych miejscach znalazł się ruch Kukiz'15 z poparciem w wysokości 7 proc. oraz Nowoczesna, na którą głos chce oddać 6 proc. respondentów. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, w Sejmie znaleźliby się również politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poparcie dla tych ugrupowań deklaruje po 5 proc. ankietowanych. Progu wyborczego nie przekroczyłyby Partia Razem oraz Wolność. Aż 17 proc. ankietowanych nie wie, na którą partię chciałoby oddać głos w wyborach parlamentarnych.