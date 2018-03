Kradli samochody na wielką skalę. Szef grupy usłyszał 102 zarzuty

Galeria:

CBŚP rozbiło gang samochodowy działający na niespotykanie wielką skalę

Akcja rozpoczęła się 27 lutego w Gorzowie Wielkopolskim i okolicach. Śledczy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się kradzieżami samochodów na wielką skalę. Grupa działała od co najmniej 2013 roku. Jej członkowie mogli kraść samochody nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech. Ich łupem padały auta osobowe i dostawcze. Kradzione pojazdy były rozbierane w dziuplach znajdujących się pod Gorzowem Wlkp., a następnie po stosownych przeróbkach wprowadzane do użytku. Wstępnie straty oszacowano na blisko 3 miliony złotych.

Działania policjantów CBŚP wsparli funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. oraz funkcjonariusze policji niemieckiej landów Sachsen Anhalt, Brandenburgii oraz z Berlina. Zatrzymano lub doprowadzono z aresztów 11 osób. Akcję podzielono na dwa etapy.

Pomagał Europol

Pierwszy rozpoczął się bardzo wcześnie rano, kiedy zatrzymano osoby podejrzane - organizatora tego przedsięwzięcia, jego najbliższych współpracowników odpowiadających za legalizację pojazdów, podejrzanych o kradzieże aut oraz mechaników. W drugim etapie, po godzinie 8, służby weszły do wytypowanych miejsc, w których znajdowały się dziuple z częściami. Było to 15 obiektów, w tym garaże, hale, a nawet stodoły. Do badań zabezpieczono blisko 300 podzespołów i części. Umożliwiło to zidentyfikowanie ponad 30 części pochodzących z kradzionych samochodów. Najnowsza pochodziła z mercedesa skradzionego w lutym 2018 roku.

W sprawę zaangażował się również Europejski Urząd Policji (Europol), który wspierał działania wykorzystując nowoczesny sprzęt elektroniczny, umożliwiający odczytywanie informacji na zabezpieczonych nośnikach danych oraz Wydział ds. Odzyskiwania Mienia BK KGP, który wspomógł działania w obszarze ustalania składników majątkowych.

Szef grupy usłyszał 102 zarzuty

Zabezpieczono ponad 40 pojazdów o wartości około 2,5 mln zł. Podczas akcji przeszukano 11 mieszkań i biura na terenie Gorzowa Wlkp. Ponadto, przy udziale eksperta ds. odzyskiwania mienia KGP, otworzono trzy skrytki bankowe zabezpieczono liczne dokumenty, ustalono majątek podejrzanych, o którego zabezpieczenie już wystąpiono do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, która nadzoruje śledztwo. Podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą usłyszał 102 zarzuty, a śledczy zapewniają, że to jeszcze nie koniec.

Materiał dowodowy zebrany przez śledczych nie pozostawił wątpliwości sądowi, który zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań wobec 11 osób.

