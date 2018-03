Zadecydował o areszcie Tomasza Komendy. „Nie mam zamiaru go przepraszać”

Tomasz Komenda został skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgosi, do którego doszło w Miłoszycach. Prokurator Ozimina przejął sprawę w 2000 roku i był już trzecią osobą, która zajmowała się postępowaniem. Jak opowiada mężczyzna, na ślad Tomasza Komendy wpadli policjanci a opinie i ekspertyzy biegłych potwierdziły ich ustalenia.

„Stasiu, musisz coś z tym zrobić”

Tak przełożeni mieli zwrócić się do Oziminy, gdy sprawa trafiła na jego biurko. – W mojej ocenie należało go aresztować i teraz zrobiłbym to samo. Nie popełniłem w tej sprawie żadnego błędu – stwierdził były prokurator. Oziminę od sprawy odsunięto jednak zaledwie kilka miesięcy po przedstawieniu zarzutów Tomaszowi Komendzie. Przyczyną było między innymi to, że nie rozpatrywał wniosków pełnomocnika rodziny zamordowanej dziewczyny. Były prokurator tłumaczył, że był zbyt zajęty wątkiem głównym sprawy. To nie jedyny zarzut dotyczący błędów w pracy Oziminy. Zeznający świadkowie mieli być zastraszani, a materiał dowodowy trzymany w nieodpowiednich warunkach.

„Jest mi przykro, że aresztowano niewinnego”

Były prokurator został zapytany, czy przeprosiłby Tomasza Komendę. – Na razie nie mam takiego zamiaru, ale jest mi przykro, że niewinny człowiek trafił do aresztu. Gdybym go spotkał na ulicy podałbym mu rękę. Podziwiam go za to, co przeżył w więzieniu – powiedział.

W 2015 roku Ozimina został skazany za korupcję, którą udowodniono mu, podczas sprawy wrocławskich gangsterów. Nie trafił do więzienia, dzięki współpracy z wymiarem sprawiedliwości.