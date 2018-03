Pseudokibice przemycili 15 ton marihuany i sprzedali 300 kg amfetaminy? CBŚP zatrzymało 17 osób

Galeria:

Operacja wymierzona w krakowskich pseudokibiców handlujących narkotykami

Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się przemytem, produkcją i sprzedażą narkotyków, prowadzone jest wspólnie przez policjantów z Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie.

Z ustaleń śledczych wynika, że zorganizowana grupa mogła działać od 2015 roku. Wszystko wskazuje na to, że z Europy zachodniej do Polski przemycana była marihuana, która następnie trafiała do odbiorców na terenie Małopolski i Śląska. W kraju z kolei produkowano narkotyki syntetyczne, a następnie wywożono je na zachód Europy. Śledczy ustalili także, że członkowie grupy mają powiązania ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie grupy mogli dokonać co najmniej 150 wewnątrzwspólnotowych transakcji narkotykowych, w wyniku których do Polski trafiło 15 ton marihuany. Grupa dodatkowo trudniła się produkcją i dystrybucją amfetaminy. Szacuje się, że wprowadziła na polski rynek ponad 300 kg „białego proszku”. Pierwsze działania przeprowadzono w lipcu 2017 roku, kiedy to zatrzymano na gorącym uczynku trzech podejrzanych o przemyt środków odurzających z Niemiec do Polski. Zabezpieczono wówczas 123 kg marihuany oraz inne narkotyki, warte ponad 3,5 mln zł.

Kraków i maczety

Prowadzone pod nadzorem prokuratora przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz z Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji czynności dały podstawę do przeprowadzenia kolejnych czynności procesowych. Funkcjonariusze jednocześnie weszli do siedmiu obiektów na terenie Krakowa oraz miejscowości pobliskich. W trakcie przeszukań znaleziono i zabezpieczono: maczety, komputery, laptopy, telefony komórkowe oraz różnego rodzaju dokumenty. Zatrzymano także 14 nowych podejrzanym. Usłyszeli oni zarzuty m.in. kierowania i udziału w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych, przemytu 15 ton marihuany oraz wyprodukowania nie mniej niż 300 kilogramów amfetaminy oraz udziału w obrocie ww. środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Zatrzymane osoby zostały tymczasowo aresztowane, ponadto trzy kolejne osoby są aktualnie poszukiwane listami gończymi.

250 mln złotych

Czarnorynkowa wartość przemyconych na teren Polski 15 ton marihuany szacowana jest na kwotę 250 milionów zł (cena sprzedaży hurtowej) lub 440 milionów zł (cena sprzedaży detalicznej). Natomiast czarnorynkowa wartość wyprodukowanej i wprowadzonej do obrotu amfetaminy szacowana jest na kwotę 3 milionów zł (cena sprzedaży hurtowej) lub 9 milionów zł (cena sprzedaży detalicznej). Łącznie w tej sprawie zatrzymano 17 osób i zabezpieczono 200 kg marihuany. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli mienie ruchome i nieruchome oraz pieniądze w różnej walucie, o łącznej wartości przekraczającej milion złotych.

Okoliczności działania zorganizowanej grupy przestępczej nadal są wyjaśniane przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu i policjantów Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie. Policja ujawniła także wizerunki osób poszukiwanych na podstawie listów gończych wystawionych przez prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie: