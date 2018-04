Prezydent Duda otrzymał od franciszkanów relikwie polskich męczenników

Relikwie w uroczystej procesji do kaplicy prezydenckiej wnieśli: br. Jan Hruszowiec, Promotor Kultu Męczenników z Pariacoto oraz rodzeni bracia Błogosławionych: Marek Tomaszek i Bogdan Strzałkowski. Mszy przewodniczył abp Henryk Hoser. Uczestniczyli w niej: Prezydent Andrzej Duda z małżonką, doradcy i pracownicy Kancelarii Prezydenta, franciszkanie, rodzina błogosławionych misjonarzy-męczenników oraz przedstawiciele parafii posiadających relikwie św. Joanny Beretty Molli, matki, która oddała życie za swoje dziecko.

Na zakończenie Eucharystii o. prof. Zdzisław Gogola, który posyłał na misje do Peru Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, odmówił modlitwę o pokój i zachowanie od terroryzmu za ich wstawiennictwem, tę samą, którą wcześniej kierował do Boga papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Bazylice Franciszkanów w Krakowie. Po błogosławieństwie wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów o. Mariusz Kozioł obecnym na mszy św. podał do ucałowania relikwie bł. Zbigniewa i bł. Michała.

Franciszkańscy misjonarze: o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek ponieśli śmierć męczeńską z rąk komunistycznych terrorystów w Pariacoto w Peru 9 sierpnia 1991 r. Decyzją papieża Franciszka 5 grudnia 2015 r. zostali wyniesieni na ołtarze – beatyfikowani. W liturgii Kościoła wspominani są 7 czerwca.