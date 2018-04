Pierwszy samolot z logo Niepodległej poleciał do Rzeszowa

O specjalnej inicjatywie mówił pod koniec marca rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Adrian Kubicki. Dla stacji TVN24 potwierdził, że przewoźnik przygotowuje przedsięwzięcie z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Na samolotach pasażerskich polskiego przewoźnika będzie widniał napis „Niepodległa” . Docelowo napis ma pojawić się na wszystkich maszynach przewoźnika.

Na profilu „Niepodległa” na Twitterze poinformowano, że pasażerowie na trasie Warszawa - Rzeszów podróżowali 10 kwietnia pierwszym samolotem z logo Niepodległej. „Już wkrótce większość maszyn należących do LOT zyska nowe oznakowanie” – zapewniono.

Nowe samoloty

W tej chwili LOT posiada osiem starszych szerokokadłubowych Boeingów Dreamliner w wersji 787-8. Kolejne najnowsze wersje maszyny mają trafić do Polski najpóźniej na początku 2019 roku. Do końca 2020 r. we flocie przewoźnika ma się znaleźć co najmniej 16 samolotów szerokokadłubowych typu Dreamliner.

Jak pod koniec roku podkreślił prezes zarządu LOT Rafał Milczarski, inwestycje w najnowsze samoloty są jednymi z ważniejszych w spółce i dzięki nim, flota LOT-u jest jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych w Europie.