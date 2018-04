Polska przyjęła 2,7 tys. przysłanych migrantów? Jest komentarz MSZ

Co miał na myśli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, kiedy w niedawnym wywiadzie dla francuskiego „Le Figaro” mówił o liczbie „2700 przyjętych migrantów przysłanych przez Europę Zachodnią”, którzy „nie chcą zostać w Polsce, gdzie stopa życiowa jest zbyt niska”? Słowa te mocno zaniepokoiły część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy od początku nie chcieli, by Polska uczestniczyła w unijnym programie przymusowej relokacji uchodźców.

Co na to MSZ?

Z oświadczenia MSZ wynika, że minister miał na myśli zobowiązania realizowane przez Polskę w związku z rozporządzeniem Dublin III. Resort przypomniał, że procedury dublińskie wynikają z naszego członkostwa w układzie w Schengen. „Istotą strefy Schengen jest traktowanie terytoriów wszystkich państw członkowskich jako jednolitego obszaru, w którym panuje swoboda przemieszczania się osób. Polska jako kraj posiadający zewnętrzną granicę UE w prawidłowy sposób realizuje swoje zobowiązania z tym związane” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

MSZ dodało, że wypowiedź Jacka Czaputowicza dotyczy osób, dla których Polska była krajem pierwszego wjazdu do UE i które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w innym państwie unijnym. „Zgodnie z prawem UE takie osoby są zawracane do państwa pierwszego wjazdu – w tym wypadku do Polski – w celu rozpatrzenia wniosku azylowego. Jest to związane z położeniem geograficznym naszego kraju i traktowaniem przez obywateli państw trzecich terytorium RP jako strefy tranzytowej do innych państw UE” – napisano.

MSZ jednoznacznie podkreśliło, że wypowiedź szefa polskiej dyplomacji nie dotyczyła mechanizmu przymusowej relokacji obywateli państw trzecich a Polska konsekwentnie sprzeciwia się temu rozwiązaniu.

