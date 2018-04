Sondaż prezydencki. Andrzej Duda wciąż liderem, kto rzuci mu wyzwanie?

Czy ktokolwiek ma szansę rzucić wyzwanie Andrzejowi Dudzie? Na to pytanie stara się odpowiedzieć sondaż przeprowadzony dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Okazuje się, że głównych pretendentów do fotela prezydenckiego w Polsce jest obecnie tylko trzech. To Andrzej Duda, Donald Tusk i Robert Biedroń.

Urzędujący prezydent według sondaży wciąż ma dużą szansę na reelekcję. Według kwietniowego badania, w pierwszej turze zagłosowałoby na niego 27 proc. Polaków. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk mógłby na tym samym etapie liczyć na 21 proc. poparcia, a prezydent Słupska Robert Biedroń na 16 proc. głosów.

Na lidera ruchu Kukiz'15 Pawła Kukiza swoje głosy chce oddać obecnie 6 proc. Polaków. Po 3 proc. poparcia mają były prezydent Bronisław Komorowski oraz były premier Jarosław Kaczyński. Katarzyna Lubnauer, Grzegorz Schetyna i Magdalena Ogórek mogliby liczyć co najwyżej na 2 proc. poparcia. 1 proc. uzyskaliby Władysław Kosiniak-Kamysz, Barbara Nowacka, Adrian Zandberg, Włodzimierz Czarzasty i Ryszard Petru. Najgorzej w badaniu wypadła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która nie mogłaby liczyć nawet na 1 proc. głosów. Aż 13 proc. ankietowanych uznało z kolei, że nie poparłoby żadnego z wymienionych kandydatów.