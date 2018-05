Sesja Zgromadzenia NATO w Sejmie. Kilkuset gości z zagranicy

– Główne tematy, które będziemy poruszać to sytuacja międzynarodowa, bezpieczeństwo, to jak Sojusz będzie się kształtował w obliczu różnych zagrożeń – zapowiedział szef polskiej delegacji do Zgromadzenia poseł Marek Opioła. Jak zauważył, o randze debaty, jaka odbędzie się w ramach szczytu parlamentarnego w Sejmie i Senacie świadczy też planowany udział m.in. Sekretarza Generalnego NATO oraz Prezydenta i Premiera RP w poniedziałkowej sesji plenarnej. – Chcemy rozmawiać w sposób merytoryczny i wykorzystujemy to, co w Polsce najlepsze, czyli rożnego rodzaju think tanki – przekonywał przewodniczący. Szef delegacji Sejmu i Senatu do ZP NATO mówił także o priorytetach Polski w dyskusji podczas sesji ZP NATO w Warszawie. – Dla nas najważniejsza jest obecność wojsk sojuszniczych na flance wschodniej – podkreślił Marek Opioła.

„Solidarność to nie tylko puste słowo”

Na szczególny czas, w którym odbywa się sesja wiosenna ZP NATO zwrócił uwagę przewodniczący Zgromadzenia Paolo Alli. – Polska obchodzi w tym roku ważne rocznice: 100. – odzyskania niepodległości i 550-lecie polskiego parlamentaryzmu. To okazje, które nadają wyjątkowe znaczenie naszemu spotkaniu w Warszawie – zaznaczył. Włoski polityk podkreślił, że NATO zademonstrowało silną solidarność z Polską. Powiedział, że przystosowanie się do nowych wyzwań, które pojawiły się na wschodzie, wzmocniło zdolności odstraszania i kolektywnej obrony. – Mamy kilka grup bojowych w krajach bałtyckich i w Polsce. Także obecność amerykańskiego kontyngentu jest wyraźną demonstracja naszej solidarności z Polską – podkreślił szef ZP NATO Paolo Alli. – Zdajemy sobie sprawę, że wschodnia granica Polski to wschodnia granica NATO. Solidarność to nie tylko puste słowo, lecz coś bardzo konkretnego i praktycznego – tłumaczył.

Polska świetnym gospodarzem

Przewodniczący ZP NATO przypomniał, że jest to trzecia sesja parlamentarna w Polsce. – Pokazuje to, że jesteście świetnymi gospodarzami, ale świadczy też o tym, jak strategicznym partnerem jest Polska dla nas w kontekście bezpieczeństwa globalnego – ocenił. Paolo Alli powiedział, że uczestnicy sesji będą rozmawiać o priorytetach NATO. – Zbliżamy się do lipcowego szczytu NATO w Brukseli i będziemy dyskutować m.in. o transformacji, o zmianach otoczenia międzynarodowego, samego NATO, o wydatkach na obronność, bezpieczeństwie na wschodniej flance, na froncie śródziemnomorskim, a także na Bliskim Wschodzie – wyjaśnił. Zapowiedział przyjęcie podczas sesji plenarnej w poniedziałek rezolucji, która zostanie przekazana uczestnikom szczytu w Brukseli. – Jestem przekonany, że ten dokument będzie stanowił istotny wkład w działalność NATO – podkreślił.

